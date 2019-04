Ulykken skjedde i Lahelleveien i Sandefjord ved 20-tiden.

– Politiet fikk melding om sammenstøt mellom to biler. To personer er alvorlig skadet. En bil har stukket fra stedet, sannsynligvis en sølvgrå Audi. Nødetatene er på stedet, opplyser Sørøst politidistrikt litt etter klokken 20 fredag kveld.

Kort tid senere melder politiet at det er en sølvgrå bil som har kjørt på to personer. VG skriver at én av dem er alvorlig skadet og den andre lettere skadet.

Oppdateres.