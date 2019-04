SISTE KLOKKEN 23.10: Politiet kan ha funnet bilen som kjørte på de to fotgjengerne.

– Jeg kan bekrefte at politiet har funnet en bil som vi setter i sammenheng med ulykken, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt.

Bilføreren er fortsatt på flukt og politiet fortsetter letingen etter vedkommende.

Påkjørselen skjedde på gang- og sykkelstien i Lahelleveien i Sandefjord klokken 20.00, 80–100 meter fra krysset med Østerøyveien.

Operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt bekreftet at det er en kvinne som er kritisk skadet og en mann lettere skadet. Like før midnatt meldte politiet at kvinnen døde av skadene sine. Pårørende er varslet.

Teigen, Trond Reidar / NTB Scanpix

– Vi ble varslet om ulykken av AMK (ambulansesentralen red.anm.), forteller operasjonsleder Amundsen til Aftenposten.

Politiet fikk først melding om at det hadde vært et sammenstøt mellom to personbiler, men da nødetatene kom frem viste det seg at det var to fotgjengere som var påkjørt.

«En bil har stukket fra stedet, sannsynligvis en sølvgrå Audi. Nødetatene er på stedet», opplyser politiet i en Twitter-melding litt etter klokken 20.

– Vet dere hva slags bil det var?

– Nei, det kan være en Audi A3, sier Amundsen.

Ulykkesstedet ligger øst for Sandefjord sentrum. Lahelleveien er en lokal vei gjennom flere boligområder. Det er 50-sone i det meste av veien.

– De ble påkjørt på gang- og sykkelstien. Bilen kom sørfra da det skjedde og kjørte videre nordover på Lahelleveien etter hendelsen, sier innsatsleder Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt til Sandefjord Blad.

Oppdateres.