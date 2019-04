Turistene flykter fra Sri Lanka etter terroren

Terrorangrepene 1. påskedag, som til nå har krevd over 320 menneskeliv, kan dermed bli et hardt slag for Sri Lankas viktige turistnæring.

For nordmenn er ikke Sri Lanka et veldig stort reisemål, men de siste årene har det vært et oppsving, særlig etter at landet ble kåret til toppdestinasjon av Lonely Planet, får NTB opplyst hos Ving.

Ving er blant de største norske turoperatørene til Sri Lanka og hadde 16 gjester på øya da bombene smalt.

– Vi har vært i kontakt med alle. De fleste er på vei hjem eller skal dra hjem denne uka, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff til NTB.

Pakkereiselov

Selskapet har ikke kansellert noen turer, men har besluttet at alle som har bestilt reise til Sri Lanka, vil få fri avbestilling eller ombooking fram til 30. april.

Etter pakkereiseloven har man rett til å heve kjøpet og kreve pengene tilbake dersom Utenriksdepartementets reiseråd blir endret. På grunn av den uklare situasjonen fraråder UD nå reiser til eller opphold på Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige.

– Vi følger UDs reiseråd og anbefaler våre medlemmer å gjøre det, sier leder av Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Får sine hjem

Både Apollo og TUI hadde to nordmenn hver på Sri Lanka i påsken.

– Vi sørget for at begge kom hjem tidligere. Vi følger alltid UDs reiseråd, opplyser kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI.

Apollos to gjester skal etter planen reise hjem onsdag.

– Vi prøver nå å se om vi kan få dem hjem tidligere, sier markedssjef Tonje Løkaas Fossum. Apollo har også blokkert turer til Sri Lanka på sine nettsider og vil ta kontakt med dem som allerede har bestilt, for å tilby turer til andre reisemål.

TUI har ikke kansellert noen turer, men har heller ingen bestillinger før i juni.

– Vi må bare følge med på utviklingen og se hva som skjer, sier Aspengren.

Også flyselskapet Emirates, som flyr nordmenn til Sri Lanka via Dubai, tilbyr passasjerer gratis avbestilling og ombooking etter søndagens angrep.

Nervøse turister

Tirsdag var den internasjonale flyplassen i Colombo full av nervøse turister som ville hjem, skriver nyhetsbyrået AFP. Alle ut- og innganger er voktet av tungt bevæpnede soldater.

Også hotellene langs den berømte stranden i hovedstaden har satt inn ekstra vakthold, mens srilankiske reisebyråer melder om mange avbestillinger.

Men ikke alle kommer seg av gårde. Den tyske læreren Martin Ewest ankom øya for to dager siden sammen med sin kone og tolv år gamle datter.

– Vi ønsker å dra så fort som mulig. Men ambassaden kan ikke hjelpe fordi de har ferie, flyselskapet sier de ikke kan gjøre noe, og hotellet vårt har ikke tilbudt oss noe hjelp, sier han til AFP

Danskene blir

I Sverige og Danmark er interessen for Sri Lanka langt større enn i Norge. Der har flere turoperatører satt opp direkte charterturer.

I påsken var rundt 700 dansker på ferie på Sri Lanka. Trass i at også danske myndigheter har utstedt et reiseråd, har bare et fåtall valgt å dra hjem tidligere enn planlagt, opplyser leder for Dansk Rejsebureau Forening, Lars Thykier.

– De danske turistene har generelt sett tatt ting med ro, og mange har vært på steder der de ikke har merket noen ting, så de reiser hjem som planlagt. Det har på ingen måte vært snakk om noen evakuering, sier Thykier.