Politiet: Mann skutt og drept i Finnmark

Saken oppdateres.

Litt før klokken 05.30 lørdag morgen fikk politiet i Finnmark melding om at en mann var skutt i Mehamn, som ligger i Gamvik kommune i Finnmark. Politiet rykket ut til stedet, og fant en mann som var hardt skadet.

Førstehjelp og forsøk på gjenoppliving ble igangsatt på stedet, men mannens liv sto ikke til å redde.

Ingen er så langt pågrepet i saken. Politiet har iverksatt en omfattende aksjon for å søke etter mulige mistenkte i området.

Interessert i opplysninger om en bil som kjørte i grøften

Politiet fikk litt etter klokken 06 lørdag melding om en bil som var kjørt i grøften i nærheten av tettstedet Gamvik.

To personer ble observert gående fra stedet. Det er for tidlig å si om det er en sammenheng mellom de to hendelsene, men politiet er i interessert i opplysninger om trafikkulykken og de to personene som skal ha vært involvert i den.