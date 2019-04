De to siktede mennene ble lørdag formiddag pågrepet i en politiaksjon mot et hus i tettstedet Gamvik like før klokken 11, og pågripelsene skjedde uten dramatikk, ifølge politiet.

Politiet opplyste lørdag ettermiddag at begge de to som er pågrepet, er siktet i saken. Tidligere lørdag var bare den ene, en 35 år gammel mann, siktet for drap.

– Nå er begge to siktet for drapet, så får etterforskningen avgjøre om vi skal justere dette igjen. Det er viktig at man i innledningsfasen får rettigheter rundt avhør, og vedkommende var sammen med den som først ble siktet for drap, forklarer lensmannen om at også den 32 år gamle mannen nå er drapssiktet.

En av de siktede nekter straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Det opplyser forsvarer Jens Berhard Herstad til NRKsent lørdag kveld.

De to vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Like før klokken 05.30 lørdag morgen fikk politiet i Finnmark melding om at en mann var skutt i Mehamn, som ligger i Gamvik kommune i Finnmark. Politiet rykket ut til stedet, og fant en mann som var hardt skadet. Det ble iverksatt førstehjelp og forsøk på gjenoppliving, men mannens liv sto ikke til å redde.

– Politiet planlegger å gjennomføre innledende avhør av de to pågrepne lørdag ettermiddag-kveld. Begge er foreløpig siktet, sier lensmann i Porsanger lensmannsdistrikt, Tarjei Leinan Mathiesen, i en pressemelding.

Politiet bekreftet tidligere lørdag at det er en relasjon mellom avdøde og 35-åringen, men har ikke ønsket å si noe om hvilken relasjon det er snakk om.

Vurderer å be Kripos om bistand

– Politiet ønsker å fremstille dem for varetektsfengsling mandag. Politiets kriminalteknikere er i gang med tekniske undersøkelser. Det vurderes om det er aktuelt å be Kripos om bistand til de tekniske undersøkelsene av åstedet, sier Leinan Mathiesen.

De to ble pågrepet i tettstedet Gamvik 15 kilometer fra Mehamn, og er ifølge lensmann Mathiesen de to som hadde kjørt utfor veien med en bil tidligere lørdag morgen.

– Vi fikk opplysninger om at de oppholdt seg i et hus i Gamvik der ble de kalt ut av politiet hvor de ble pågrepet, opplyser Mathiesen til Aftenposten.

Det var først bare 35-åringen som ble siktet, men like før klokken 17 lørdag hadde politiet også siktet 32-åringen.

Han utelukker ikke flere involverte.

– Det kan være andre som har roller i saken, sier Mathiesen.

Han kan ikke si hvorvidt pågripelsen var basert på vitnebeskrivelser eller opplysninger politiet selv tilegnet seg.

Ba om tilgivelse på Facebook

35-åringen som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Mehamn i Finnmark, postet lørdag morgen en tekst på sin Facebook-side der han ba om tilgivelse.

iFinnmark har oversatt teksten som mannen skrev på Facebook-siden på et fremmedspråk.

I teksten publisert lørdag morgen ber mannen om tilgivelse og skriver at han ikke mente å løsne skudd. Både offer og gjerningsmann er utenlandske, ifølge avisen.

Både avdøde og siktede er utenlandske statsborgere, opplyser politiet.

– Inntil pårørende er formelt varslet ønsker politiet ikke å bekrefte hvor de kommer fra, sier politiet i en pressemelding.

Vil bli avhørt senere

Begge de to mennene vil bli satt i arrest med tanke på senere avhør, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Politiet etterforsker videre for å avdekke hva som har skjedd. Det vil bli gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Det vil videre bli gjennomført avhør av vitner og etter hvert av de to personene som er pågrepet, sier Leinan Mathiesen.

Politiet fikk litt etter klokken 06 lørdag melding om en bil som hadde kjørt i grøften i nærheten av tettstedet Gamvik. Denne trafikkulykken setter politiet i forbindelse med hendelsen i Mehamn.

Politiet fraktet inn med Sea King-helikopter

Like ved stedet hvor bilen skal ha kjørt i grøften sto det lørdag formiddag et Sea King-helikopter og en ambulanse i beredskap, skriver iFinnmark.

Hovedredningssentralen opplyste at det ikke var noe redningsoppdrag i området. Helikopteret skal ha blitt brukt til å frakte politipersonell til stedet, skriver avisen.

Mathiesen vil heller ikke si noe om hvem som varslet om den skadede mannen, annet enn at de vet hvem det er.

Nabo har hverken sett eller hørt noe

Avdøde ble funnet i et hus i Mehamn sentrum, politiet vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt det er offerets bolig.

Aftenposten har snakket med en nabo til det aktuelle huset. Han forteller at politiet har satt opp sperrebånd og at det står politivakt utenfor huset. Naboen sier at han hverken har hørt eller sett noe.

Det jobbes med å varsle pårørende, ifølge lensmann Mathiesen.