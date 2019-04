Undersøkelsen er blitt utført på vegne av Nav, melder NRK.

Sverre Fuglerud i Blindeforbundet sier en av fem er veldig høye tall og sier dette er alvorlig.

– Vår sterke oppfordring til hundeeiere er at man må holde kontroll over hunden sin og selvfølgelig hindre at den angriper en førerhund, sier Fuglerud, som er seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i organisasjonen.

Har du hund, må du ikke la den hilse på førerhunden, påpeker Fuglerud.

– Det er også viktig at man ikke lar hunden hilse på en førerhund som går med en sæle på. Da er førerhunden i arbeid og da blir den veldig forstyrret av hunder som kommer bort for å hilse.