– Hei. Da er jeg endelig ute av Russland etter to års ufrivillig opphold i Lefortovo-fengselet i Russland, starter Frode Berg med i en Facebook-video på advokat Brynjulf Risnes’ Facebook-side.

Han oppholder seg fortsatt i Litauen etter at han tidligere fredag ble løslatt og overlevert til norske myndigheter i Litauen.

– Det her var jeg ikke forberedt på. Det har vært tøft, sier han.

I videoen som er i overkant av ett minutt lang, takker Berg for støtten og sier at to år i russisk varetektsfengsel har vært en tøff påkjenning både for ham og familien.

Han varsler også at han kommer tilbake med mer informasjon i en pressekonferanse i nærmeste fremtid.

– Jeg er for tiden på en trygg plass i Litauen for å roe ned, slappe av og komme til hektene. Jeg ser frem til å få møte familien de nærmeste dagene, sier Berg.

Fakta: Dette er Frode Berg-saken * Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. * Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo. * Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen. * Berg ble 16. april i år funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. * Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april. * I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg var eneste nordmann som sonet en spiondom i Russland. * 24. oktober meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg. * 25. oktober opplyste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning. * 6. november bekrefter en talsperson for president Vladimir Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas. Ifølge Bergs advokat Brynjulf Risnes er det søknaden fra Berg selv som Russland har mottatt og som vurderes. * 7. november vedtok parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegnet loven mandag. * 15. november ble Frode Berg overlevert til norske myndigheter i Litauen. Han ble overlevert ved grensen mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og Litauen som en del av en avtale der to russiske og to litauiske statsborgere også ble overlevert til sine respektive land. Kilde: NTB

Løslatt etter to års fangenskap

Videoen fra Berg legges ut timer etter at han ble en fri mann.

Spiondømte Frode Berg ble fredag overlevert til norske myndigheter i Litauen etter nesten to år i fengsel i Russland. Han var del av en utvekslingsavtale med både Russland og Litauen.

På grensen mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og Litauen ble han fredag overlevert til en gruppe bestående av Norges ambassadør til Litauen, Karsten Klepsvik, Bergs advokat og en tjenesteperson fra den norske ambassaden, etter det som er offentlig kjent.

Løslatelsen skjer etter at de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko tidligere fredag ble benådet av Litauens president Gitanas Nauseda.