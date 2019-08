Politiet til Aftenposten: - Philip Manshaus ønsket å skremme muslimer i Norge

Et tre og en halv time langt avhør av siktede Philip Manshaus ble avsluttet ved 16-tiden lørdag.

- Åstedet i Eiksmarka og reiseruten til moskeen var tema for dagens avhør, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt på et pressemøte etter avhøret.

– Siktede har sagt seg villig til nye avhør, som vil finne sted til uken, sa Kraby.

– Hva har han forklart om motivet for angrepet i moskeen?

– Han har forklart at det var knyttet til religion, et ønske om å skremme muslimer i Norge, sier Kraby til Aftenposten. - Det har avhørene styrket.

– Har funnet interessant informasjon på åstedet

– Har dere funnet noe på åstedet som knytter ham til raseteorier?

– Det er funnet interessant informasjon på åstedet, men jeg ønsker ikke å gå i detalj på det.

Politiet forholder seg fortsatt til at han ikke har erkjent straffskyld.

– Han ønsker å vente med å ta stilling til spørsmålet om judisiell observasjon, sa Kraby.

Philip Manshaus’ forsvarer, advokat Unni Fries, sier til Aftenposten at lørdagens avhør gikk greit. Hun ønsker ikke å gå i detaljer om innholdet i avhøret, men bekrefter at han er villig til fortsatt å forklare seg.

Drapsmotivet ikke kjent

Det er ikke kjent hva som var gjerningsmannens motiv for drapet på stesøsteren.

Aftenposten har tidligere skrevet at politiet jobber ut fra to ulike teorier: En om at søsteren ble drept fordi hun prøvde å stoppe ham fra å begå en terrorhandling, og en som gjaldt stesøsterens etnisitet.

Stesøsteren ble adoptert fra Kina som to-åring. På spørsmål om politiet hadde fått bekreftet teorien om at jenta ble drept fordi hun ikke var etnisk norsk, svarte Kraby:

- Den teorien er fortsatt en teori og den ble også belyst i avhøret, men jeg ønsker ikke å uttale mer enn dette.

Han bekrefter overfor Aftenposten at politiet fortsatt jobber etter to teorier: At hun forsøkte å stanse ham, eller at hun er drept på grunn av rase.

Forklarte seg om motivet fredag

I avhøret fredag. som varte i fire og en halv time, avga han ifølge politiet en detaljert forklaring.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt sent fredag kveld.

Han ønsket ikke å gå i detalj om Manshaus' forklaring.

– Men vi er veldig fornøyd med den forklaringen som er gitt. Det er veldig verdifullt for vår etterforskning, sa han til NTB.

– Samarbeidsvillig

Manshaus er siktet for terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Mandag ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

Politiet og 21-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, bekreftet fredag at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren. Ifølge Fries nekter han imidlertid fortsatt straffskyld.

Ifølge Fries var klienten hennes samarbeidsvillig under fredagens avhør. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han ombestemte seg torsdag ettermiddag.

To hovedteorier

Heiko Junge / NTB scanpix

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike forumer og kanaler på internett.

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted, sa Kraby torsdag.

Han bekreftet fredag at motivet for angrepet hadde vært ett av temaene i avhøret.

– Ubegripelig

Samtlige av Manshaus' familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

I en uttalelse fra bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra fredag kveld, sitert av NRK , sier Manshaus' far at han synses det som har skjedd, er dypt tragisk og ubegripelig.

– Jeg forstår ikke hvem det er som står bak en slik hjernevask av unge mennesker og får dem til å utføre slike grusomme handlinger, sier han.