Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer

Seksjonsleder i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, sa onsdag til Klassekampen at POD ba politidistriktene i Norge ta grep da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevet vurderingen av muligheten for et terrorangrep fra høyreekstreme fra «lite sannsynlig» til «mulig» i mai.

I juni og juli, før Al-Noor-moskeen ble angrepet, skal politiet ha fått ordre om å kontakte trossamfunn, som sto øverst på listen over mulige mål, for å vurdere sikkerhetstiltak. Al-Noor-moskeen skulle i så fall ha blitt kontaktet av Oslo-politiet, noe som ifølge styret der ikke skjedde.

Ingen detaljer

Da saken ble kjent tirsdag sa Oslo politidistrikt først at det foreløpig ikke var mulighet til å kommentere saken, men at de ville komme tilbake til avisen. I et skriftlig svar avviser nå Oslo-politiet å svare på hva som konkret ble gjort.

– Av hensyn til den eksterne evalueringen som vil bli foretatt etter angrepet i Al-Noor-moskeen, ønsker vi ikke å gå mer i detalj om saken, heter det i meldingen til Klassekampen torsdag.

Hadde møte i mai

Kommunikasjonsrådgiver Eirik B. Wilmann i Oslo-politiet skriver generelt at alle geografiske enheter i Oslo politidistrikt har egne ansatte med ansvar for samarbeid og dialog med moskeer og trossamfunn.

Videre henviser han til et møte politidistriktet hadde i mai med ulike trossamfunn etter flere høyreekstreme angrep internasjonalt, der sikkerhet og beredskap ble tatt opp. Dette var imidlertid mens PSTs trusselvurdering var på nivå «lite sannsynlig».