Polsk mann siktet for menneskehandel

(Bergens Tidende): En person ble mandag kveld pågrepet i en kommune i Sogn, i en sak der Arbeidstilsynet og politiet i Bergen aksjonerte i fellesskap.

Tjenestestedslederen ved det aktuelle lensmannskontoret bekrefter pågripelsen overfor Bergens Tidende. Han sier lokalt politi bisto under aksjonen.

– Det var en aksjon rettet mot arbeidsforholdene for utenlandske bærplukkere i kommunen, sier han.

Det skal være Arbeidstilsynet som har drevet frem saken, ifølge den lokale politimannen.

Bemanningsbyrå

Påtaleansvarlig for saken i bergenspolitiet, politiadvokat Bernt K. Dahlsveen, sier den pågrepne er en polsk mann i 40-årene.

– Han er siktet for menneskehandel, for å ha utnyttet personer til arbeid gjennom et bemanningsbyrå som formidler sesongarbeidere fra Polen til Norge.

Dahlsveen sier arbeidernes betingelser, lønn, arbeidstid og arbeidsforhold er blant det politiet nå vil undersøke nærmere.

– Det er mistanke om at arbeiderne har så dårlig lønn, og så lang arbeidstid og dårlig innkvartering, at det rammes av bestemmelsene i menneskehandellovgivningen, sier politiadvokaten.

Dahlsveen fortalte først om menneskehandelsiktelsen til VG.

Planlegger avhør tirsdag

Tjenestestedslederen i kommunen sier den pågrepne ble tatt med til Bergen for avhør.

Dahlsveen sier det er planlagt avhør tirsdag formiddag.

Hvor lenge eventuelt straffbare forhold kan ha pågått, er det ifølge politiadvokaten for tidlig å si noe om.

– Hvor mange arbeidere er det snakk om?

– Det er mellom 30 og 40 sesongarbeidere som kan ha blitt utnyttet. Det dreier seg om bærplukkere.

Hvis det blir snakk om varetektsfengsling i saken, vil det skje først i morgen, opplyser politiet.