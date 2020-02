Den første brannmeldingen kom kl. 00.07 natt til fredag. Da ble politiet varslet om en bil sto i brann nederst på Sagene.

En beboer i Holsts gate løp ut, tømte to pulverapparater og begrenset spredning, skriver 110-sentralen om hendelsen.

Oslo brann- og redningsetat kom til stedet og fikk slukket brannen raskt.

– Noen hadde tent på en søppelsekk som var lagt under bilen. Alt tyder på at brannen var påsatt, opplyser operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Flere ildspåsettelser

Så ble det stille i fire timer, før brannmeldingene tikket inn fra flere steder i samme område:

Kl. 04.05: Branntilløp i søppelkasse i Gøteborggata 26

Branntilløp i søppelkasse i Gøteborggata 26 Kl. 04.23: Branntilløp i container i Gøteborggata ved Sofienbergparken

Branntilløp i container i Gøteborggata ved Sofienbergparken Kl. 04.45: Branntilløp i Trondheimsveien, Sofienberg

Branntilløp i Trondheimsveien, Sofienberg Kl. 05.07: Branntilløp i Omsens gate på Torshov

Branntilløp i Omsens gate på Torshov Kl. 05.20: Branntilløp i Oscar Bråtens gate på Torshov

– Det er åpenbart at det er noen som har tent på. Alle ildspåsettelsene er i et såpass lite område at vi mistenker at det er samme person, selv om vi ikke kan utelukke at det er flere som har gjort dette sammen, sier Iversen.

Han mistenker også at samme gjerningsmann sto bak bilbrannen ved midtnatt. Politiet har ikke noe signalement eller noen vitnebeskrivelser av den eller de som har tent på.

– Vi har funnet steder med videoovervåkning og kommer til å hente ut opptak derfra i løpet av formiddagen. Men vi er veldig interessert i å komme i kontakt med vitner som har sett noe, sier politiets operasjonsleder.

Ber vitner melde seg

Iversen sier at det virker som gjerningspersonen har vandret mot sentrum fra Sagene/Torshov ned mot Sofienbergparken, før man har snudd og beveget seg nordover mot Torshov igjen.

#Oslo. Gøteborggata. To mindre branntilløp i søppelkasse og container. Brannvesenet driver slukking. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 14, 2020

Alle ildspåsettelsene har vært i søppelkasser og containere bortsett fra på Sagene, der en bil ble ødelagt.

Politiet ser likevel veldig alvorlig på saken.

– Ingen av brannene har vært noen umiddelbar fare for bygårder eller boliger. Men uansett er det alvorlig at noen drar rundt og tenner på. Det er ikke trivelig for beboerne i disse områdene å vite at det går noen rundt og tenner på søppelkasser. Vi ser alvorlig på dette, sier Iversen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.