Må sprenge bort snøskavler med dynamitt for å få folk hjem fra fjellet

(Bergens Tidende): – Været de siste dagene har ført til at snøen har hopet seg kraftig opp. Enkelte steder må vi sprenge vekk snø for å gjøre det fremkommelig uten at det raser inn over veibanen, sier trafikkoperatør Roger Evensen ved Vegtrafikksentralen region sør til Bergens Tidende.

Uværet i fjellet førte til at 50 gjester på Haukeliseter fjellstue ikke kom seg hjem søndag. Da de prøvde å komme seg av gårde med bilene sine, måtte de returnere på grunn av mye snø og dårlig sikt. Tirsdag formiddag melder Yr om sterk kuling fra vest.

Tilbud om å bli eskortert ut

– Akkurat nå ser det dårlig ut med tanke på å få noen ut fra fjellstuen på Haukeli, men det vil bli gjort forsøk på å åpne veien i ettermiddag, sier Evensen.

Det vil imidlertid bare bli veien østover man vil forsøke å åpne. De som skal vestover må belage seg på et nytt døgn i fjellet. Veien mot Bergen vil ikke bli forsøkt åpnet i dag.

– Vi vil prøve å få laget en åpning østover i ettermiddag. Da bare for dem som er på fjellstuen. De vil eventuelt få tilbud om å bli eskortert østover, sier Evensen.

Gløtt av sol

Daglig leder Håkon Aarthun ved Haukeliseter fjellstue sier at omtrent halvparten av de 50 gjestene kommer østfra, mens den andre halvparten skal vestover.

– De fra vest belager seg nok på et nytt døgn her på fjellstuen. Om de vil prøve seg østover, så blir det en solid omvei, sier Aarthun.

Først onsdag gir meteorologene håp om en lysning i været.

– Det er bedre i dag tirsdag, faktisk noen solglimt, men vi føler oss ikke sikre på at veien østover kan åpnes. Gjester har imidlertid begynt å grave frem bilene sine. Noen av dem står under flere meter med snø, sier Aarthun.

Håkon Aarthun

Fest i snøhule

Kiteinstruktør Aslak Linde skal hjem til Bergen, men innser at han får et nytt døgn på Haukeliseter fjellstue.

– Det er ikke noe problem å ta en ny natt her. Vi har benyttet tiden godt siden søndag. Vi har blant annet laget en diger snøhule der vi hadde fest mandag kveld. Høyttalere ble flyttet ut i snøhulen, så folk koste seg. Vi har nok mat og drikke. Dette skal gå bra, sier Linde.

Status for fjellet

Trafikkoperatør Jan Marøy ved Vegtrafikksentralen region vest melder følgende status for fjellovergangene tirsdag ved 10.30-tiden:

Hardangervidda stengt

Vikafjell stengt

Aurland-Hol stengt

Tyin-Årdal stengt

Hemsedal kolonnekjøring

Filefjell åpen

– Det er fortsatt mye vær i fjellet. Først i morgen ser det ut til at vi får en bedre dag, men torsdag ser det ut til å være på ’an igjen med vind og snø, sier Marøy.