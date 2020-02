Farevarslet gjelder fra svenskegrensen til grensen mellom Agder og Rogaland, opplyser Meteorologisk institutt.

Instituttet advarer om at det kan bli lokale oversvømmelser, og at det er fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Vannstanden er ventet å være på det høyeste rundt klokken 14 til 17.

På strekningen svenskegrensen til Stavern er det ventet at vannstanden vil være 80 til 110 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

På strekningen Stavern til Risør og Risør til Åna-Sira er det ventet at vannstanden vil være henholdsvis 75 til 90 og 60 til 75 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Meteorologisk institutt maner til forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Instituttet anbefaler også å sjekke fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.