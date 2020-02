Bent Høie: Helsetjenesten er flink til å skalere opp og prioritere ressursene

Men helseminister Bent Høie (H) er uenig og sier helsevesenet er flink til å prioritere ressursene. Han innkalte onsdag kveld til et pressemøte umiddelbart etter at det ble kjent at en norsk kvinne er smittet med det nye koronaviruset. Kvinnen er frivillig i karantene i eget hjem og er ikke syk.

Etter nyheten om det første norske smittetilfellet sendte Helsepartiet ut en pressemelding der de skrev at de er svært bekymret for underkapasiteten i norsk helsevesen.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi er ikke godt rustet til å håndtere et så smittsomt virus. Dersom koronaviruset bryter ut i covid-19 (sykdommen), vil allerede godt fylte sykehus bli fullstendig sprengt, understreker partileder Lise Askvik i pressemeldingen.

Hun viser til at anbefalt belegg på sykehussenger er 85 prosent i gjennomsnitt, og at Norge ligger på opp mot 92 prosent. Snittet i OECD er 78 prosent.

– Et utbrudd av koronaviruset på toppen av dette vil skape enorme utfordringer, mener Askvik.

Monica Strømdahl

– Det viktigste nå er å unngå smitte

Helseminister Bent Høie (H) mener det norske helsevesenet er rustet til å takle en pandemi, og han sier at det er man jobber mot.

– Den norske helsetjenesten er flink til å skalere opp og prioritere ressursene ut fra det som er situasjonen. Det er det vi planlegger for. Samtidig som vi jobber med å unngå at mange blir smittet samtidig, nettopp for å opprettholde målsettingen om at hver enkelt innbygger i Norge skal få forsvarlig helsehjelp også i en situasjon med smitte, sier Høie.

– Er du trygg på at det norske helsevesenet vil takle et eventuelt verste-scenario?

– Jeg er rolig på at vi gjør alt som er nødvendig for å forberede Norge på en slik situasjon. Norge er et av de landene i verden som både som samfunn, men også som helsetjeneste, er godt forberedt og har mye av det som skal til i en slik situasjon. Men det vil være krevende dersom vi ikke lykkes i å holde antall smittede nede på et moderat nivå. Hvis mange blir smittet samtidig, så vil jo også mange bli alvorlig syke, sier Høie.

Kan mangle folk

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa til Aftenposten onsdag at en utfordring ved et slikt stort utbrudd er at det ikke er nok ansatte som for eksempel kan håndtere respiratorpasienter.

– Dette drøfter vi med spesialisthelsetjenesten nå, og vi vurderer å hasteopplære flere ansatte til dette, sa han. Helsedirektøren mente også det kunne bli en utfordring med utstyr.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, bekrefter at situasjonen med koronavirus i omløp kan skape særlig behov for intensivsykepleiere.

– Riksrevisjonens rapport i november bekrefter det NSF i årevis har varslet om – alvorlig mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er helsemyndighetene og toppledernes ansvar å sørge for nødvendig kompetanse. Konsekvensene av at helsesystemene mangler livsviktig kompetanse forsterkes i en krisesituasjoner – og konsekvensene her kan bli svært alvorlige. Uavhengig av situasjonen med koronaviruset, må mangel på sykepleiere og sykepleiere med spesialutdanning nå tas tak i, sier hun.