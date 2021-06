Ingen bryllupsboom etter gjenåpningen. Kristoffer og Pernille brukte bryllupspenger på valp.

Gjenåpningen kom akkurat for sent for Kristoffer og Pernilles andre forsøk på bryllup. Nå vurderer paret å forminske sitt tredje forsøk.

Det ble ikke bryllup, men valp på Kristoffer Løfsgaard og Pernille Gran da pandemien satte inn. Nå håper de å faktisk bli gift på tredje forsøk. Foto: Paal Audestad

11 minutter siden

– Bruno ble på en måte «erstatningen» vår. Han ble betalt for med penger fra bryllupskontoen, sier Pernille Gran.

Brudekjolen hun kjøpte for to år siden, henger fortsatt ubrukt i skapet til svigermor. På plenen løper det levende beviset på to avlyste bryllupsforsøk.

Hun og forloveden Kristoffer Løfsgaard forsøkte å gifte seg første gang 6. juni 2020 og utsatte forsøk nummer to med nøyaktig ett år. Hadde de lagt på noen dager, ville planene om et bryllup med rundt 90 gjester vært gjennomførbart i tråd med trinn tre i gjenåpningen.

Bryllupsplanlegging har vært risikosport gjennom hele pandemien. Men etter mer enn ett år med strenge begrensninger på hvor mange som kan samles under samme tak, åpner regjeringen fra og med søndag for at inntil 100 personer kan samles på offentlig sted eller i leide lokaler.

Likevel forteller bryllupsarrangørene at det foreløpig ikke er blitt kø opp til alteret.

– Nå som det endelig er blitt lov, vurderer vi faktisk å nedskalere litt, sier Gran.

Feiringen som skulle vært et storslått selskap i ballsalen på historiske Drammens børs, blir trolig isteden en låvefest i Holmsbu på Hurum. Paret har nemlig funnet andre ting å bruke bryllupsfondet på.

Stille hos trossamfunnene

Det finnes mange måter å gifte seg på. Felles for flere av dem, er at trossamfunnene bak ikke har stor tro på at en bryllupsbølge står på kirke-, synagoge- og moskétrappene.

Unntaket finner vi i Fredrikstad, men det kommer vi tilbake til.

– De fleste planlegger jo bryllup med en litt lenger tidshorisont, så vi forventer ikke noe skred umiddelbart, sier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet. Og legger til:

– Men det er hyggelig hvis det skjer, og vi er klare hvis det kommer.

Hovedimam Choudry Shahid Kahloon ved Furuset moské i Oslo har selv ikke vært i et bryllup på over ett år. Og selv om moskeen har noen bryllup planlagt de neste dagene, tror Kahloon at de må vente på enda et gjenåpningstrinn.

– Vi må nok det. I for eksempel pakistanske bryllup er det jo vanligvis 200 til 3–400 gjester. Men at det nå er lov med 100 personer er uansett en gladnyhet, sier Kahloon.

Ved Synagogen i Oslo er det trolig konfirmantene som kommer til å stå for trykket, sier forstander Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn.

– Vi er så få, så vi merker ingen stor pågang på bryllup, sier han.

Seremonisjef Tale Pleym i Human-Etisk Forbund opplever heller ingen boom, og forteller at flere av deres seremonier allerede hadde blitt flyttet til august.

Pernille Gran og Kristoffer Løfsgaard har vært forlovet i tre år, og har forsøkt å gifte seg i to av dem. Nå kan de endelig planlegge festen når de omsider blir gift. Foto: Paal Audestad

Fres i Fredrikstad og på toppen av Oslo

Du har sikkert hørt at det «årnær sæ» i Fredrikstad. Bryllup er ikke noe unntak. Domprost Kari Mangrud Alsvåg i Fredrikstad domkirke forteller at de har utvidet antall tidspunkt for vielser i distriktet.

– Vi har hatt tre tidspunkter daglig på fredager og lørdager. Nå går vi til fire, og kan imøtekomme flere så langt det rekker, sier Alsvåg.

Domprosten forteller at det kom fire henvendelser om vigsler etter at regjeringen i går la frem lettelsene.

– Det er ganske mye på én dag! Hittil i år har vi hatt 35 vielser mot til vanlig 60–70, så dette er et tegn på at folk har fått tilbake på troen på bryllup og fest, sier Alsvåg.

Også på toppen av Oslo merkes det at koronapandemien forhåpentlig er på hell. Daglig leder Jon Utstein Kloster ved Grefsenkollen forteller at de den siste uken har fått mer enn 30 forespørsler om arrangementer i tiden fremover.

– Rundt halvparten av dem er bryllup. Og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å oppleve mer pågang utover august og høsten, sier Kloster.

Nytt perspektiv på bryllup

Tilbake i Drammen legges det så smått planer for låvefest på Hurum. Og smått blir nøkkelordet.

– Bryllupet vårt blir nok mer «casual» nå. Vi har gått fra ballsal til å plutselig skulle danse i en låve. Vi har fått litt nye perspektiver på hva som er viktig for oss, sier Gran.

De har allerede gått med gifteringer i over et år, inngravert med bryllupsdatoen som skulle ha vært. Nå skal den gamle datoen strykes ut, og få den nye bryllupsdagen ved siden av seg.

Den nye datoen er paret foreløpig ikke sikre på, men de er helt klare på at det ikke frister like mye å bruke 200.000 på et bryllup lenger. De pengene vil paret heller bruke på nytt kjøkken.

– Eller en spektakulær bryllupsreise, nå som det også endelig begynner å bli lov, sier Løfsgaard.