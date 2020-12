Glatte veier, snøvær og oversvømmelser søndag kveld

Storm langs kysten, oversvømmelser, glatte veier og stengte fjelloverganger har preget været 3. juledag.

Begge de to som befant seg inne i bilen i Bingenkrysset i Indre Østfold, kom seg opp på tørt land. Foto: Freddie Larsen

27. des. 2020 10:33 Sist oppdatert nå nettopp

Det er meldt om en rekke mindre uhell på veien på Østlandet søndag kveld. Flere fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring.

– Vi henstiller trafikanter til å kjøre forsiktig og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Annie Serup ved Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

Det er mye regn, snø og slush om hverandre på veiene. Mye av saltet som er lagt ut i løpet av dagen, regner bort på kvelden. Dermed blir veiene veldig glatte.

Ved Bingenkrysset i Indre Østfold kjørte en bil inn i det som trolig er en oversvømmelse i veibanen. Det ble først meldt at den var i ferd med å synke ned i en elv eller bekk. De to som befant seg inne i bilden, hadde ifølge politiet kommet seg opp på tørt land kl. 21.15 søndag.

Hendelsen er bare en av mange som preget været tredje juledag. Politiet har meldt om biler og vogntog som har sklidd og skapt problemer i trafikken, og mange trær har blåst over ende og stengt veier i flere fylker. Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal ble søndag morgen stengt etter at et tre blåste over kontaktledningen. Strekningen ble åpnet opp igjen for trafikk ved 13.00-tiden søndag.

Fasadeplater gjennom luften

«Fasadeplater fløy i Tønsberg, vann i kjellere fra Sande til Nøtterøy og trær knekker som fyrstikker tredje juledag. Mannskapene ved alle våre fire brannstasjoner har i ettermiddag håndtert skader i forbindelse med stormen som raser.»

Denne meldingen la Vestfold Interkommunale Brannvesen ut på Twitter i 18.30-tiden søndag kveld. Brannvesenet har ansvar for kommunene Færder, Holmestrand, Horten og Tønsberg i det tidligere Vestfold fylke.

Store deler av Norge har vært preget av uvær. Årsaken er et digert lavtrykk ute i Atlanterhavet.

Meteorologisk institutt sendte ut hele 62 farevarsler tidligere på dagen. Varslene gjaldt alt fra sterk vind og flom til jord- og snøras.

Det er så vått på Østlandet at det ikke er mulig å skilte alle steder der det er fulle grøfter, kummer og bekker som flyter over sine bredder, meldte Vegtrafikksentralen for Østlandet på Twitter på søndag. Årsaken er at alle skilt i omløp snart er i bruk, skriver de.

Det ble sendt ut varsel om sterk kuling og til dels liten storm i kystnære områder langs kysten fra Lindesnes til Ytre Oslofjord. Ute ble det advart mot vindkast med en styrke på opptil 30 meter pr. sekund. Bilder fra ulike lokalaviser viser alt fra flom til båter som er kastet rundt.

Ved Bærums Verk skled bussene på det sørpete snøføret, forteller fotografen som tok dette bildet. Foto: Erik Tellefsen

Krevende forhold på veiene

Mange stedet ble bilister møtt med stengte veier eller kolonnekjøring. Ved halv ti tiden søndag kveld var dette status for fjelloverganger mellom øst og vest.

Rv 13 Vikafjell; stengt

Rv 7 Hardangervidda; kolonne. Lang ventetid

E16 Filefjell; åpen. Kan bli kolonne

Fv 53 Tyin - Årdal; stengt

Fv 50 Hol-Aurland; kolonne

Rv 52 Hemsedal; kolonne

Ikke veldig god sikt på Hardangervidda søndag formiddag. Foto: Statens vegvesen

Strømbrudd

På grunn av dårlig vær har det tredje juledag vært strømbrudd flere steder i Agder, Vestfold og Telemark.

I Larvik manglet over 1.200 husstander strøm i en periode, ifølge NRK. Skagerak Energi opplyser til kanalen at problemene startet allerede søndag morgen, og at de har tiltatt utover dagen.

Hovedårsaken til strømstansene er trær som faller over strømledningene på grunn av vinden.

Agder Energi har også satt gul beredskap på grunn av uværet. I Agder var 2.000 kunder uten strøm søndag ettermiddag, ifølge Agderposten.

Mye nedbør gir flom og skredfare

Meteorologene har også sendt ut varsel om store nedbørsmengder flere steder. I Agder, Telemark og Buskerud kan det komme 40–50 mm nedbør, og noen steder opptil 60 mm.

Det har også kommet mye nedbør ved Oslo og det er sendt ut varsel på oransje nivå om flom i Akerselva.

110-sentralen Øst i Follo, Østfold og på Romerike melder på Twitter at de har flere pågående oppdrag med vann i kjeller og boliger.

– Vi bistår fortløpende, men oppfordrer alle til å gjøre forebyggende arbeid om mulig, hvis man opplever at vannet skulle nærme seg bolig, skriver de.

Over 30.000 liter vann renner nå gjennom Akerselva hvert sekund. Nivået har nådd tiårsflom det siste døgnet. Foto: Paal Audestad

Akerselva i Oslo har gått over sine bredder flere steder. Foto: Paal Audestad

Snøgrensen ligger på mellom 500 og 800 meter over havet. Høyereliggende hyttefelt kan få opptil 30–50 centimeter snø. På Yr.no kan man se nærmere detaljer om hele 16 varsel om snøskredfare og to varsel om jordskredfare.

Snøfokk, ising og sprengkulde

I Nord-Norge fører også det kraftige lavtrykket ute i havet til mye vær. Det er sendt ut varsel om snøfokk over 300 meter over havet. Dette gjelder for Helgelandskysten, Saltfjellet, Salten og Ofoten.

– Folk som er ute og kjører må tilpasse seg forholdene. De kan plutselig få problemer med dårlig sikt, sier Sevim Müller, som er vakthavende meteorolog i Nord-Norge.

Lenger nord og øst kan skip få problemer med sterk ising.

Aller kaldest har det vært i Čoavddatmohkki på Finnmarksvidda. Der målte man natt til søndag minus 43,3 grader.