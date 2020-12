Storm, flom, skredfare og sprengkulde. 63 farevarsler på én gang i romjulen.

Storm langs kysten, flom i Oslo, stengte fjelloverganger og temperatur helt ned mot 43,3 minusgrader. Det er været i Norge nå.

Ikke veldig god sikt på Hardangervidda søndag formiddag. Foto: Statens vegvesen

27. des. 2020 10:33 Sist oppdatert 6 minutter siden

Store deler av Norge er søndag preget av uvær. Årsaken er et digert lavtrykk ute i Atlanterhavet.

– Det er et stort lavtrykk i havet vest for oss. Det preget været fra Portugal i sør til Svalbard i Nord, sier Martin Granerød, som er vakthavende meteorolog med ansvar for Sør- og Østlandet.

Meteorologisk institutt har sendt ut hele 63 farevarsler. Varslene gjelder alt fra sterk vind og flom til jord- og snøras.

Det er sendt ut varsel om sterk kuling og til dels liten storm i kystnære områder langs kysten fra Lindesnes til Ytre Oslofjord. Ute ved kysten kan det komme vindkast med en styrke på opptil 30 meter pr. sekund. Også lenger inne i landet kan det bli så sterk vind at løse gjenstander, slik som trampoliner, kan bli blåst vekk.

Krevende forhold på veiene

Skal du ut på veiene søndag? Da er det greit å være klar over at værforholdene gir trøbbel på mange fjelloverganger søndag. Dette er status rett før klokken 10.00:

Kolonnekjøring på grunn av uvær på riksvei 7 over Hardangervidda. Kan bli stengt for personbiler på kort varsel.

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt.

Ifølge Vegtrafikksentralen vest kan det også bli innført kolonnekjøring på E16 over Filefjell på kort varsel.

Fylkesvei 53 Årdal – Tyin er åpen, men kan bli stengt.

Det er kolonnekjøring på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

Fv 705 Stuggudal – Brekken kan bli stengt på kort varsel på grunn av vanskelige forhold.

Vegtrafikksentralen ber også bilister på Østlandet være oppmerksomme på risikoen for veltede trær på grunn av den kraftige vinden. Dette har blant annet skjedd i Hyggenveien i Asker og E16 ved Rustan.

Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal ble søndag morgen stengt etter at et tre blåste over kontaktledningen. Det er uvisst hvor lenge strekningen blir stengt.

Slik ser det ut på Hemsedalsfjellet søndag formiddag. Foto: Statens vegvesen

Mye nedbør gir flom og skredfare

Meteorologene har også sendt ut varsel om store nedbørsmengder flere steder. I Agder, Telemark og Buskerud kan det komme 40–50 mm nedbør, og noen steder opptil 60 mm.

Det har også kommet mye nedbør ved Oslo og det er sendt ut varsel på oransje nivå om flom i Akerselva.

Akerselva i Oslo har gått over sine bredder flere steder. Foto: Henning Carr Ekroll

Snøgrensen ligger på mellom 500 og 800 meter over havet. Høyereliggende hyttefelt kan få opptil 30–50 centimeter snø. På Yr.no kan man se nærmere detaljer om hele 16 varsel om snøskredfare og to varsel om jordskredfare.

Mye vær også på Vestlandet

Også på Vestlandet er det mye vind og nedbør. I grenseområdet mellom Agder og Rogaland har det kommet opptil 65 mm nedbør i løpet av det siste døgnet. Men siden man i dette området er vant til mye nedbør, har man ikke sendt ut et farevarsel.

På flere fjelloverganger mellom Vestlandet og Østlandet er det enten kolonnekjøring eller helt stengte veier.

Snøfokk, ising og sprengkulde

I Nord-Norge fører også det kraftige lavtrykket ute i havet til mye vær. Det er sendt ut varsel om snøfokk over 300 meter over havet. Dette gjelder for Helgelandskysten, Saltfjellet, Salten og Ofoten.

– Folk som er ute og kjører må tilpasse seg forholdene. De kan plutselig få problemer med dårlig sikt, sier Sevim Müller, som er vakthavende meteorolog i Nord-Norge.

Lenger nord og øst kan skip få problemer med sterk ising.

Aller kaldest har det vært i Čoavddatmohkki på Finnmarksvidda. Der målte man natt til søndag minus 43,3 grader.