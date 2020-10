Gravid kvinne ble nektet jobb – tilkjent oppreisning

En kosmetisk sykepleier som ikke fikk tiltre stillingen hun var gitt da hun fortalte hun var gravid, er tilkjent en kompensasjon på 125.000 kroner.

Likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er glad over å se at Diskrimineringsnemnda har fattet sitt første vedtak om oppreisningserstatning i en sak om diskriminering av gravide. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er Diskrimineringsnemnda som har konkludert med at den aktuelle privatklinikken ikke overholdt loven. Kvinnen ble ansatt før jul i fjor, men da hun kom på opplæring og kontraktssignering i januar opplyste hun om at hun var gravid. Etter det fikk hun beskjed om at det likevel ikke var uproblematisk å la henne begynne i jobben.

Kvinnen tilkjennes nå 50.000 kroner i oppreisning og 75.000 i erstatning.

Det er første gang Diskrimineringsnemnda fatter vedtak om oppreisning i en slik sak etter en lovendring i fjor. I sitt vedtak slår nemnda fast at kvinnen var blitt diskriminert fordi hun var gravid.

– Forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel i forbindelse med ansettelse er videre absolutt, slik at det ikke finnes noe lovlig grunnlag for slik forskjellsbehandling, skriver nemndleder Anniken Mellegaard Douglass i vedtaket.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier det er gledelig å se at en slik sak er tatt på alvor.

– Jeg vil oppfordre alle som er i tvil om hvorvidt de er diskriminert på bakgrunn av graviditet til å ta kontakt med oss, sier hun.

