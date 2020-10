Aktor trakk frem gamle dommer mot Bertheussen

Tre gamle dommer ble tema i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Aktor mener de er relevante for å forstå tiltaltes handlingsmønster.

Politioverbetjent Martin Bøyum i PST i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

14. okt. 2020 12:43 Sist oppdatert nå nettopp

Aktor Marit Formo trakk i retten onsdag frem tre gamle dommer mot tiltalte Laila Anita Bertheussen. Dommene er så gamle at aktoratet ikke anser dem som viktige bevis i den pågående saken. Likevel er deler av dem relevante, mener Formo.

– Vi mener de kan ha en viss betydning for å få forstå tiltaltes adferdsmønster også senere, og ikke bare når det gjelder straffbare forhold, sier Formo.

Bertheussen ble dømt i Ofoten forhørsrett første gang for tyveri og heleri. Det skjedde på Lødingen der Bertheussen kommer fra. Straffen ble en betinget dom på 30 dager.

Hun ble senere dømt i Oslo i 1985 og i 1989. Dommen i 1985 ble sonet i Bredtveit fengsel.

Den siste dommen på bedrageri og dokumentforfalskning var en betinget dom. Dermed slapp Bertheussen å sone den.

Ifølge Formo har to avsnitt i den siste dommen relevans for den pågående saken. Der kom det frem at hun er en ressurssterk og skoleflink.

Formo viste da forklaringen fra en psykolog som Bertheussen gikk til. Ifølge dommen fra 1989 sa psykologen at en fengselsstraff ikke var mest hensiktsmessig for Bertheussen som den gang var i 20-årene.

I 1995 fikk Bertheussen et forelegg på 600 kroner for naskeri i Oslo.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Vis mer

Filmet opptak fra overvåkingskamera

Tidligere onsdag gikk retten gjennom en stor mengde digital dokumentasjon som er gjort i saken.

Da kom det blant annet frem at Bertheussen hadde opptak fra overvåkingsvideoer fra huset på mobilen sin.

Til tross for seks kameraer på eiendommen til Bertheussen og Wara på Røa, fungerte ingen av disse idet bilen begynte å brenne natt til 10. mars i fjor.

Kort tid etter var det ene kameraet i drift. Bilder fra kameraet viser politifolk og brannfolk som har kommet til Røa etter at en taxikunde meldte ifra om brannen.

Brannen fant sted ved 01.30-tiden. Bertheussen ble avhørt av politiet på stedet ved 02.45-tiden.

Politioverbetjent Martin Bøyum i PST viste i retten filmer fra Bertheussens mobiltelefon som viste at hun spolte overvåkingsvideoen tilbake og filmet skjermen kort tid før klokken 04 den natten.

Bertheussen filmet blant annet politifolk og brannfolk som jobbet på stedet. Hun filmet også idet bilen ble tauet bort.

På spørsmål fra dommer Yngvild Thue presiserte aktor Marit Formo at Bertheussen spolte tilbake til brannen for å filme hendelsen med mobilen.

Leste opp flere meldinger

Etter Bøyums forklaring fra vitneboksen gikk aktor Frederik Ranke igjennom flere meldinger mellom Bertheussen og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

– Herregud Laila, jeg er så forbannet. Hvordan går det med deg. Noe jeg kan gjøre? spurte Tybring-Gjedde i en melding etter brannen i søppeldunken.

Bertheussen svarte da at de hadde fått politivakt på utsiden av tomten, og at hun regnet med at det skulle gå bra.

Dagen før pågripelsen sendte hun en omfattende melding til Rita Karlsen i Human Rights Service. Denne meldingen ble lest opp i retten. I den skrev Bertheussen at det var store problemer med sikkerhetsutstyret på boligen.

– Ja Elden, jeg var redd

Ingvil Smines Tybring-Gjedde tok deretter ordet for å kommentere meldingene mellom henne og Bertheussen som forsvarer John Christian leste opp i retten.

Elden har flere ganger under rettssaken spurt Tybring-Gjedde om hvor redd hun var etter å ha mottatt trusselbrevet. Også onsdag var Elden inne på dette temaet. Elden har nemlig vært opptatt av å bevise at Tybring-Gjedde ikke lot seg påvirke noe særlig av brevet.

– Ja, Elden. Jeg var redd. Jeg sa i min vitneforklaring at frykt og sinne går hånd i hånd, sa Tybring-Gjedde da hun inntok vitneboksen.

Hun hadde i meldinger brukt uttrykket «bitte-litt» da hun fortalte hvor redd hun ble etter å ha mottatt trusselbrevet.

Tybring-Gjedde presiserte at «bitte-litt» var et uttrykk hun ofte brukte i motsatt betydning, altså i overført betydning.

Tybring-Gjedde forlot deretter rettssalen.

Etter Tybring-Gjedde var det forsvarer Bernt Heiberg som tok ordet. Han viste til helseappen på Bertheussens mobiltelefon som viser at hun hadde en god del nattlig aktivitet generelt.

Dette for å vise at Bertheussen ikke bare var aktiv på nattetid når det skjedde noe på eiendommen, men også aktiv på netter da det ikke skjedde noe på eiendommen.

Fattet mistanke

Tidligere tirsdag vitnet regissør for teaterstykket Ways of Seeing, Pia Maria Roll Jessen, i retten. Hun omtalte Bertheussen som en «person med stort temperament» og sa hun varslet politiet i avhør om at hun trodde Bertheussen selv sto bak truslene og angrepene på egen bolig.