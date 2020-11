Smittetallene stiger. Regjeringen varsler nye tiltak og forlenger midlertidige regler for arbeidslivet.

Regjeringen har ikke tid til å vente og se hvordan nylig innførte smitteverntiltak fungerer. Derfor kommer det nye tiltak allerede før helgen.

Helseminister Bent Høie (H) og regjeringen varslet tirsdag nye innstramminger i smittevernreglene. Foto: Olav Olsen

3. nov. 2020 16:07 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en alvorspreget gjeng som holdt pressekonferanse i regjeringens lokaler tirsdag ettermiddag. Norske helsemyndigheter mener at smittebølge nummer to nå er et faktum.

– Nå er det alvor, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Det er utbrudd i alle fylker og viruset sprer seg raskt. Vi er i annen bølge, sier helseministeren.

Til stede var også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), arbeids- og sosialminister Henrik Asheim, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette hovedpunktene fra regjeringens pressekonferanse tirsdag:

Det kommer ytterligere tiltak allerede denne uken.

Regjeringen vil målrette tiltakene ytterligere. Ifølge barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) innebærer det at voksne må ofre litt mer. Slik skal barn få mer frihet.

Regjeringen vil øke bevilgningene til kommunene, slik at sårbare grupper kan ivaretas bedre.

Sykehjemmene bes legge til rette for besøk så langt det er smittevernfaglig forsvarlig.

Midlertidige endringer i reglene for sykepenger forlenges ut mars 2021.

Foreldre som må være hjemme på grunn av nedstenging eller karantene, har rett til omsorgspenger i minst 40 dager ut juni 2021.

Den midlertidig forhøyede dagpengesatsen for arbeidsledige og permitterte forlenges ut mars 2021.

Kan ikke fortsette

Regjeringen mener det er nødvendig å komme med ytterligere innstramminger allerede denne uken.

Det er bare en drøy uke siden nye og strengere koronatiltak ble lagt frem. Egentlig var planen å vente to uker, men det er det ikke tid til, mener Høie:

– Fortsetter denne utviklingen går helsetjenesten ned i knestående, slik vi ser i mange land i Europa.

Hvilken dag de nye tiltakene kommer, ville helseministeren foreløpig ikke si noe om.

Også hva de varslede tiltakene konkret vil innebære, er uklart. Men ifølge Høie er det nærliggende å ta utgangspunkt i:

Situasjoner der mange mennesker møtes.

Reisevirksomhet, særlig arbeidsreiser fra Europa.

Smittesporing under sterkt press

Også FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at smittesituasjonen er alvorlig.

– Smitten sprer seg raskt og epidemien er i fremgang. Situasjonen er alvorlig, sier Stoltenberg.

Ifølge FHI-direktøren har smitten økt fra omtrent 1600 nasjonale tilfeller i uke 43, til nesten det dobbelte i uke 44.

– Det er ikke tegn til at det slutter å øke. Og kapasiteten til smittesporing er under sterkt press, påpeker hun.

Befolkningen må derfor belage seg på flere sykehusinnleggelser, intensivpasienter og dødsfall.

– Vi må ta de grunnleggende smittevernreglene veldig alvorlig. Og vi må ha flere og strenge tiltak veldig raskt, sier FHI-direktøren.