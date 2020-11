Enighet på overtid avverget apotekstreik

Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke er enige om lønnsoppgjøret for landets apotekteknikere.

Meklingen startet tirsdag og etter nærmere fem timer på overtid kom partene til enighet.

Parat, som forhandlet på vegne av Farmasiforbundet, kom ikke til enighet med Virke i årets forhandlinger om farmasiavtalen og oppgjøret gikk til mekling.

Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe sier at forhandlingene var krevende, men at han er glad for at det ble en løsning. Enigheten omfatter apotekteknikere i Apotek 1, Boots apotek og ikke-kjedeeide apotek.

De ansatte får et generelt tillegg på tre kroner per time, og minstelønnssatsene justeres opp tilsvarende. I tillegg innføres det et krav om at arbeidsplaner skal være lett tilgjengelig.

– Alle ansatte skal kunne lett se når de skal være på jobb og når de har fri, sier Lilloe.

Endringene vil ikke komme i årets tariffavtale, men partene har forpliktet seg til å innføre dette i tariffoppgjøret i 2022., opplyser Parat.