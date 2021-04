I Groruddalen er snart halvparten av de voksne immune. Det kan gjøre det lettere å kvele smitten.

I deler av Oslo har snart halvparten av den voksne befolkningen enten hatt covid-19, eller fått minst én vaksinedose.

Oslo sett fra Romsås i Groruddalen. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Vaksineringen av befolkningen i Oslo er endelig begynt å skyte fart. Tusener av vaksinedoser settes hver dag på vaksinesentre og hos fastleger. Byen som helhet passerte onsdag 100.000 vaksinerte personer.

40 prosent av befolkningen vil i neste uke ha fått minst én vaksinedose i de verst rammede bydelene. Disse bydelene har nemlig fått ekstra vaksinedoser

10–20 prosent har allerede hatt covid-19 i noen bydeler. De har trolig en naturlig beskyttelse i et halvt år.

Samlet sett innebære det at i deler av Oslo kan 50–60 prosent av den voksne befolkningen ha fått en form for beskyttelse.

Ser man på hele befolkningen, inkludert barn og ungdom, vil cirka 40 prosent ha en form for beskyttelse i deler av Oslo, viser Aftenpostens beregninger.

Smitte og sykdom bremses ned

Men betyr dette at Oslo er på vei til å oppnå flokkimmunitet?

For å oppnå flokkimmunitet må opp mot 80 prosent være vaksinert eller ha vært smittet av viruset.

I Bjerke bydel har man den siste uken vaksinert folk i 50-årene. Foto: Tor Stenersen

Det går likevel ikke an å snakke om at deler av Oslo nærmer seg flokkimmunitet, advarer Folkehelseinstituttet. Det er et begrep som vanskelig kan brukes når bare deler av en by har oppnådd en så høy grad av beskyttelse.

Men, «at mange vil ha oppnådd immunitet og dermed være beskyttet mot smitte, vil ha effekt på smitten og smittebyrden i disse områdene», skriver avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en e-post til Aftenposten.

Antallet nye smittede kan komme til å gå ned.

Det blir trolig også mindre sykdom og død.

De som havner på sykehus blir antagelig yngre og yngre, siden de eldre blir vaksinert først.

Nedenfor ser du en forenklet illustrasjon av hvordan smitte kan spre seg dersom man har 1) ingen immune og 2) 80 prosent immune.

Fortsatt svært høyt smittetrykk i deler av Oslo

Smittespredningen i Oslo er fremdeles høy. Over tid har den vært størst i bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. Det er også disse bydelene som har fått flest vaksinedoser.

Smittespredningen har gått ned og R-tallet, som sier hvor mange personer den enkelte fører smitten videre til, ligger trolig under 1

Men i de hardest rammede bydelene i Oslo har de hatt nesten 1000 nye smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene

Ved utgangen av neste uke vil de seks forfordelte bydelene ha gitt minst én vaksinedose til nesten 40 prosent av den voksne befolkningen.

Én vaksinedose med Pfizer eller Moderna-vaksinen gir 80 prosents beskyttelse, viser en studie fra det amerikanske smittevernbyrået CDC. Det betyr at de som er blitt vaksinert med én dose kan være nesten like sikker på at de er beskyttet mot alvorlig sykdom som etter at de har fått begge dosene. Da øker beskyttelsesgraden til over 90 prosent.

Denne delen av befolkningen er med andre ord meget godt på vei mot å bli immune mot å bli syke av koronaviruset.

I mars startet man forsøk med massetesting på Stovner videregående skole. Forsøket måtte avbrytes fordi skolene måtte stenges på grunn av stor smittespredning. Foto: Berit Roald

Eksperter og politikere følger nå utviklingen spent videre. Vil de strenge tiltakene og et økt antall vaksinerte føre til et lavere smittetrykk? Et lavere smittetrykk er nemlig nødvendig for at Oslo kommune og landet skal kunne slippe opp på tiltakene.

Fakta Pandemien i Oslo Oslo passerte denne uken 30.000 bekreftede tilfeller med covid-19. Fredag hadde minst 111.000 blitt vaksinert med minst én dose. Helse sør-øst hadde fredag 246 innlagte på sykehus med covid-19. Det er omtrent like mange som ved innledningen av påsken. Mange av de innlagte er fra Oslo. 55 av de innlagte i Helse sør-øst ligger i respirator. Vis mer

Snart har halvparten immunitet

4,3 prosent av Oslos befolkning har allerede fått bekreftet koronasmitte, ifølge Oslo kommune. Men smitten er som kjent skjevt fordelt.

Den høyeste andelen bekreftet smittede finner vi i Stovner bydel med 8,6 prosent. I den voksne befolkningen kan tallet være så høyt som 10 prosent, viser Aftenposten beregninger.

I de andre fem bydelene som har fått mest vaksine, er mellom 5 og 6,9 prosent av befolkningen allerede bekreftet smittet.

Mesteparten av smitten har skjedd hos personer som er yngre en gruppene som nå er blitt vaksinert. Snart vil halvparten av den voksne befolkningen i Stovner enten ha blitt vaksinert eller bekreftet smittet. De vil derfor ha en viss immunitet.

Minst 15 prosent i realiteten smittet

Men dette er ikke hele bildet. For mange kan ha blitt smittet uten at det er blitt registrert.

Mange har kanskje knapt hatt symptomer og har ikke testet seg.

FHI skriver i sine ukesrapporter at de i begynnelsen av pandemien antagelig kun fanget opp 10 prosent av den faktiske smitten.

I høst mente man at man bare registrerte 40 prosent av de smittede.

Nå tror FHI at de registrerer 65 prosent av de smittede, viser deres siste ukesrapporten.

I vinter iverksatte Oslo flere tiltak for å få flere til å teste seg. Likevel har andelen positive ligget svært høyt i enkelte befolkningsgrupper. Bildet er fra Stovner i januar. Foto: Stein Bjørge

Dette betyr at dersom man registrerer 1000 smittede, men man bare har fanget opp 65 prosent av den faktiske smitten, så er det i realiteten over 1500 personer som er blitt smittet.

Det tyder på at i en bydel som Stovner, så er det ikke 10 prosent av de voksne som er blitt smittet, men minst 15 prosent.

Høy andel positive tyder på høyere mørketall

Og dette er det vi kommer frem til dersom vi tar utgangspunkt i de nasjonale tallene. Det er ting som tyder på at mørketallene kan være enda høyere i Oslos nordøstlige bydeler.

Det bor mange innvandrere der. FHI har i lengre tid beskrevet at hos enkelte grupper med utenlandsfødte, ser man en høyere andel positive prøvesvar enn i andre grupper.

Politikerne har sterkt press på seg for å gjenåpne samfunnet. Samtidig må de holde igjen for å bremse smittespredningen. Her er helsebyråd Robert Steen, byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen avbildet den 9. mars. Foto: Olav Olsen

Blant dem som er født i Pakistan, Somalia og Irak var det de to siste ukene 13–14 prosent av dem som testet seg, som testet positivt.

Blant dem som er født i Norge, var andelen positive svar bare 3 prosent.

– Vi har ikke estimater på hvor mange som faktisk kan ha blitt smittet på bydelsnivå, skriver Line Vold til Aftenposten. – Men en høyere andel som tester positivt på covid-19 av dem som prøvetas, indikerer at det er en større andel som faktisk er smittet enn der positivandelen er lavere.

Immunitet etter smitte kan vare et halvt år

Så er det også et spørsmål hvor lenge de som er blitt smittet har en beskyttelse mot ny smitte.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor lenge man er beskyttet mot ny infeksjon etter å ha gjennomgått covid-19, men vi regner så langt med at man er immun i 6 måneder, skriver avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en e-post til Aftenposten.

Hun opplyser at det er rapportert om smitte og reinfeksjon etter kortere tid også, men dette er så langt sjeldent rapportert.

En veldig stor andel av all smitten som har skjedd i Oslo, har skjedd det siste halvåret. Mens det for et halvt år siden var registrert knappe 5000 smittede, har vi nå passert 30.000. Det tyder på at nesten alle som er blitt registrert smittet i Oslo, fremdeles er immune.