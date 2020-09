Helsesista advarer om selvmordsvideo på Tiktok

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, varsler om en selvmordsvideo som trender på Tiktok.

Tale Maria Krohn, også kjent som Helsesista, ber voksne være oppmerksom på voldelig og skadelig innhold som kan nå barn og unge gjennom apper som Tiktok. Heiko Junge / NTB scanpix

8. sep. 2020 14:03 Sist oppdatert nå nettopp

I et innlegg på Facebook forteller Engvik om at hun ble kontaktet av en ung voksen som hadde kommet over filmen da han eller hun scrollet over videoer av hunder og valper.

– Plutselig dukket det opp en video av en mann som skjøt seg selv i hodet. Det var en hund i bakgrunnen. Personen som fortalte meg dette, har nå kastet opp i flere timer etter å ha sett videoen, skriver Engvik.

Opphavet skal være en video hvor en mann tok livet sitt og strømmet det direkte på Facebook. Videoen er blitt lagret og trender nå på Tiktok. Selskapet har de siste dagene forsøkt å stanse spredningen.

Sett av barn

Engvik påpeker at Tiktok er en app som svært mange barn og unge bruker.

– Det er dessverre barn ned i tiårsalderen som allerede forteller at de har sett filmen, skriver hun.

Gjennom innlegget vil hun sende et varsel til foreldre og voksne som jobber med barn om å være ekstra oppmerksomme.

– Det er ikke første gang ting som dette deles, og barn kan også være raske med å vise og fortelle venner dersom de ser sjokkerende ting på nettet, skriver hun.

– Lær barna å si nei

Engvik anmoder voksne om å snakke med barna og få dem til å forstå om at de må fortelle det hjemme, på skolen eller til andre voksne de stoler på, dersom de har sett noe som er ekkelt, vondt eller skremmende. Barn og unge må også lære at det er helt i orden å si nei til venner som vil vise dem ting de ikke vil se.

– Fortell dem at hvis noen vil vise dem ekle ting, så kan de – og har lov til – å si «nei, jeg vil ikke se. Jeg vil ikke høre om det!» skriver hun og avslutter:

– Lær dem også å alltid rapportere voldelig, skadelig og seksuelt innhold de kommer over, til selve appen.