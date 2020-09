Helseministeren: Svært bekymret for situasjonen i Oslo

Helseminister Bent Høie (H) sier han er forberedt på gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp råd fra helsemyndighetene.

Oslofolk driver nå koronasmitten i Norge. Både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og smittevernsoverlegen i Oslo anbefaler nå mye strengere tiltak for å stoppe spredningen.

Helsemyndighetene sendte et notat med forslag til nye tiltak på epost til byrådet fredag.

«Etter en samlet vurdering er Helsedirektoratet kommet til at det er behov for å sette inn kraftigere virkemidler enn dette allerede nå», heter det i notatet som Aftenposten har fått innsyn.

I dette foreslår Helsedirektoratet og FHI en tiltakspakke for 14 dager, som Oslo bør innføre «så raskt som mulig».

Lørdag møttes byrådet for å diskutere nettopp dette, altså eventuelle nye og kraftigere koronatiltak.

Byrådet vedtok likevel ingen nye endringer i smitteverntiltakene i møtet på lørdag. Men byrådslederen sa samme dag til Aftenposten at ting kan endre seg raskt.

– Jeg er bekymret for veldig mange ting nå. Mellomnavnet mitt er «bekymra». Raymond «Bekymra» Johansen, sa han til Aftenposten.

Regjeringen vurderer grep for Oslo

En annen som er bekymret, er helseminister Bent Høie (H):

«Jeg er svært bekymret for situasjonen i Oslo og forventer at byrådet legger stor vekt på Helsedirektoratets faglige anbefaling. Jobben som nå gjøres i kommunene med å slå ned smitten er en nasjonal dugnad for å hindre starten på nye bølger, slik vi ser i Europa ellers», uttaler Høie i en epost til Aftenposten.

Han gjør det klart at regjeringen vil ta grep om ikke Oslo-byrådet gjør det:

«Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp rådene fra direktoratet.»

Grunnen til at Oslo-byrådet venter med nye tiltak, er at de først vil gi folk en mulighet til å ta ansvar selv.

– Dette er jo i bunn og grunn et individuelt ansvar. Det er opp til hver enkelt hvor seriøst vi skal ta dette. Vi må hente tilbake alvoret fra mars/april og den ånden vi hadde da, sa Johansen lørdag.

Byrådslederen mener at flere har skjønt alvoret. Blant annet har flere restauranter begynt å registrere sine besøkende, slik kommunen påbød mandag.

Enkelte t-banelinjer i Oslo var svært fulle torsdag denne uken på grunn av busstreik og signalfeil. Stine Barstad

Byrådet sa nei til påbud

I går ble det også kjent at smittevernoverlegen i Oslo, Frode Hagen, i forrige uke anbefalte påbud om munnbind på kollektivtrafikken i Oslo.

Byrådet fulgte ikke hans anbefaling, men valgte å skjerpe sin anbefaling om å bruke munnbind.

Fredag varslet byrådet at de ville vurdere enda strengere tiltak neste uke, blant annet påbud om munnbind

Lørdag sa imidlertid Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten at det er «noen juridiske hindringer» for å kunne påby munnbind.

– Det går mest på håndhevelse av et påbud. Vi kommer tilbake med mer om dette om ikke mange dager, saJ Johansen.

– Jeg er skuffet. Jeg kan ikke begripe at ikke alle bruker munnbind. Folk må jo skjønne at dersom de ikke begynner å bruke munnbind, blir vi nødt til å iverksette enda kraftigere tiltak, sa Johansen til Aftenposten lørdag.

Vil forby mer enn fem personer i private samlinger

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets ønsker om nye restriksjoner i Oslo sto på agendaen. De anbefaler følgende:

Innføre forbud mot private samlinger på mer enn fem personer

Ha maks antall på 50 personer ved arrangementer

Stanse innslipp på utesteder klokken 22

Skjerpe kontroll på serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp

Forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte

Ha pålegg om bruk av hjemmekontor for alle som kan

Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo

I notatet fra Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttet heter det:

«Smittesituasjonen i Oslo gir grunn til bekymring, dels fordi det er mange pågående utbrudd som belaster smitteoppsporingsapparatet, og dels fordi det er en økende smitte utenom utbruddene. Det er nylig iverksatt tiltak for å få ned smittespredningen. Det er for tidlig å ta stilling til hvilken effekt disse vil ha, men etter en samlet vurdering er Helsedirektoratet kommet til at det er behov for å sette inn kraftigere virkemidler enn dette allerede nå».

