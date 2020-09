Musebestanden har skutt i været i løpet av sommeren

Nå er det overraskende mye mus på Østlandet. Forsker ber folk passe på hytter og hus om de er redde for å få dem inn.

Musebestanden på Østlandet var liten i vår. Men nå ser bildet helt annerledes ut. Foto: Solveig Ruud

19. sep. 2020 16:33 Sist oppdatert nå nettopp

Musebestanden har bygget seg opp i løpet av sommeren. Det opplyser Jørund Rolstad til forskning.no.

Rolstad er forsker og jobber på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Han forteller at bestanden på Østlandet har tatt seg kraftig opp fra en vår med lite mus. Resten av landet får neppe noe toppår for smågnagere. Men det kan komme neste år.

– På Finnskogen der jeg driver med forskning, er det veldig mye mus. Men lenger nord mot Trysil er det ikke kommet så mye ennå, sier han.

Ber folk være oppmerksomme

Ifølge forskning.no følger han hvert år med på museutviklingen. Nå oppfordrer han folk om å være litt ekstra oppmerksomme i månedene fremover, spesielt hvis de er redde for å få mye mus i hytter og hus.

– Det er antagelig på det sentrale Østlandet at det er aller mest nå, sier han.

Rolstad er overrasket over hvor fort det har gått. Da han telte mus i skogen i vår, fant han nesten ingenting.

Klatremus og skogmus

NIBIO-forskeren sier til forskning.no at det er spesielt mye klatremus. Men han har også observert en god del skogsmus. Sistnevnte spiser frø og kan glede seg over at det har vært mye kongler.

Både klatremus og skogmus kan trekke inn i hytter og hus.

– Blir det en del snø, som musen kan hjemme seg under til vinteren, så kan vi kanskje få enda mer mus neste år, varsler Rolstad.