Aktor ber om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinnen fra Oslo

– Hun reiste frivillig. Hun reiste for å slutte seg til en terrororganisasjon, mener aktor og statsadvokat Geir Evanger.

Oslokvinnen var radikalisert da hun reiste til Syria i februar 2013 for å være sammen med ektemannen, islamisten Bastian Vasquez. Etter seks år i IS-regimet ble hun og hennes to barn hentet tilbake til Norge. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

23. mars 2021 11:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aktoratet mener den IS-tiltalte kvinnen må dømmes til fire års fengsel.

I sin prosedyret tok aktoratet utgangspunkt i en straff på fem år - før strafferabatt. Det opplyste politiadvokat Line Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Oslokvinnen er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) i nesten seks år.

Aktoratet legger vekt på at kvinnen oppholdt seg i fem år og åtte måneder i IS, noe som er det lengste noen norske borgere har oppholdt seg i IS-kontrollerte områder. Samtidig ble det lagt til grunn av hun i perioder ble holdt tilbake mot sin vilje og prøvde å komme seg hjem, i tillegg til at hun har samarbeidet med PST.

Terrororganisasjonen står bak angrep i en rekke land, bortføringer, bestialske drap og overgrep på jesidier, hjelpearbeidere, syrere, journalister og andre. De tok jesidikvinner som sexslaver.

Fakta Dette er hun tiltalt for Tiltalen: «For å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler». Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS i Syria fra juni 2013 til mars 2019. Brudd på § 147 d (før ny straffelov trådte i kraft i 2015) og brudd på §136 a (den nye straffeloven). Strafferammen er fengsel i seks år. I tiltalen legges det til grunn at hun giftet seg med tre forskjellige menn, og at hun ved å være hjemme og passe barn, la til rette for at mennene kunne ta del i aktive kamphandlinger for IS. Aktoratet mener også hun uttalte seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge for å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Kvinnen nekter straffskyld. Vis mer

I over tre uker har den tiltalte kvinnen møtt i Oslo tingrett. Det sentrale spørsmålet i saken er:

– Er det å være kone og mor i ISIL (IS) å delta i en terrororganisasjon, sa statsadvokat og aktor Evanger i prosedyren.

Kvinnen nekter straffskyld.

Tiltaltes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sier at han ikke ønsker å kommentere aktors påstand tirsdag, men vil kommentere den i sin prosedyre onsdag.

Aftenposten møtte den tiltalte kvinnen i mars 2019 i flyktningleiren Al-Hol i Syria etter at IS hadde blitt nedkjempet i Baghouz. Da så hun slik ut. I Oslo tingrett har hun ikke hatt på seg nikab eller hijab. Foto: Afshin Ismaeli

Kone og mor

I prosedyren gikk aktor inn i det han mener er sakens kjerne: Tiltaltes rolle som kone og mor.

– Har hun deltatt i ISIL? spurte aktor.

Han viste så til Brynjar Lia, professor i midtøstenstudier og rettsoppnevnt sakkyndig, som vitnet i retten:

Kvinner var svært viktige for IS.

Som kone skulle de ta vare på ektemannen og motivere hanm til å krige for IS.

Som mor skulle de være med på å tilrettelegge for den nye generasjonen. De skulle føde barn, som skulle bli en del av kalifatet. De skulle også muliggjøre jihad.

Evanger mener lovanvendelsen er enkel: Den tiltalte skulle tilrettelegge for neste generasjon og ta vare på Bastian Vasquez.

– Det er straffbart etter norsk lovgivning.

Hun ga aktiv støtte til Bastian Vasquez mens han var i krig, og hun forberedte neste generasjon for å opprettholde IS, mener aktor.

Aktor: Kjærligheten ble avgjørende

Aktor gikk i sin prosedyre punktvis gjennom hvorfor hun reiste til Syria. Han trakk frem forholdet til Bastian Vasquez, som rundt oktober 2012 reiste til Syria og sluttet seg til terrororganisasjonen Jabhat al-Nusra. Senere ble han en del av IS.

Forholdet til Vasquez ble en utløsende faktor, ifølge aktor.

– Kjærligheten til ham og ekteskapet muliggjorde reisen, i kombinasjon med gudstroen.

Kvinnens første ektemann, Bastian Vasquez, ble omtalt som den mest profilerte fremmedkrigeren i Syria. Kjærligheten og ekteskapet til Vasquez ble avgjørende for at den IS-tiltalte kvinnen reiste til det borgerkrigsherjede landet, mener aktor. Foto: Privat

Aktor understreket at tiltalte helt frivillig reiste til Syria, for å være sammen med og støtte ektemannen Bastian Vasquez.

Hun var også klar over hva hun dro til, mener aktor.

Hun visste at ektemannen deltok og kjempet for en opprørsgruppe og terrororganisasjon. En gruppe som begikk grusomme handlinger.

Hun var klar over at hun ville få mindre bevegelses- og handlingsfrihet i Syria.

Tiltalte visste at hun reiste til et sted hvor det ble praktisert en bokstavtro tolkning av koranen. Hun kunne ikke gå alene og måtte ikle seg en sort nikab.

Hun var også klar over at det ville bli vanskelig for henne å reise tilbake fra et borgerkrigsrammet land.

– Hun hadde god kunnskap om hva som ville møte henne der, og at det ville bli vanskelig. Hun reiste for å slutte seg til en terrororganisasjon, sa aktor.

Hun hadde langt på vei en «enveisbillett», sa aktor og pekte på forberedelsene hun gjorde i forkant av reisen.

Statsadvokat og aktor Geir Evanger fra Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Peker på Islam Net

Aktor peker ut Islam Net og Profetens Ummah som klare grunner til at tiltalte ble radikalisert og dro til Syria.

– Dette skal ikke være noe karakterdrap på Islam Net, men det har hatt stor betydning, sa aktor og viste til at hun kom inn i Islam Net høsten 2011.

Hun oppsøkte et bønnerom og møtte etter hvert på noen jenter i Islam Net, hun ble med i fredagsmøter og fant tilhørighet i Islam Net.

Aktor viser til en venninne som har forklart at tiltalte mer eller mindre over natten begynte å bruke abaya som dekker fra hode og ned, ikke ansiktet som nikab. Hun fremstod som «hjernevasket».

fullskjerm neste Fire av kvinnene som ble en del av den ekstreme gruppen Profetens Ummah i Norge dro til IS i Syria. Tiltalte var en av dem. 1 av 5 Foto: Stein J. Bjørge

Fakta Tidslinje for tiltalte 1990: Født i Pakistan. 1994: Til Norge på familiegjenforening. 2012: Møter islamisten Bastian Vasquez. Februar 2013: Reiser til Syria hvor Bastian Vasquez er blitt en del av terrororganisasjonen Jabhat al-Nusra (også kalt Nusrafronten). Juni 2013: De slutter seg til terrororganisasjonen Den islamske staten (IS). 2014: Ekteparet flytter til Shadaddi. Høsten 2014: Vasquez gifter seg i tillegg med norske Aisha Shezadi, venninne av tiltalte. Høsten 2014: Tiltalte og Vasqez får en sønn. April 2015: Vasquez dør da han lager bomber for IS. Høsten 2015: Tiltalte gifter seg på nytt med en egyptisk shariadommer og får en datter med ham. De bosetter seg i Raqqa i Syria. Mars 2017: Hun gifter seg igjen etter at shariadommeren omkom. Også den tredje ektemannen er fra Egypt. Høsten 2017: Flytter til Deir Ez-Zor etter at IS mister kontroll over Raqqa Mars 2019: Hun, ektemannen og hennes to barn overgir seg til kurdiske styrker da IS mister kontroll over Baghouz. 14. januar 2020: Hun og barna fraktes ut av Syria. 18. januar 2020: Familien ankommer Norge. Hun blir pågrepet av PST. Norske myndigheter tar seg av barna. 20. januar 2020: Hun blir varetektsfengslet. 4. februar 2021: Tiltalt for å ha deltatt i IS. 22. februar 2021: Løslates fra varetekt. 1. mars 2021: Rettssaken mot starter i Oslo tingrett. Vis mer

Strafferabatt

Påtalemyndigheten legger til grunn at tiltalte i perioder forsøkte å komme seg ut av Syria og tilbake til Norge.Ikke minst etter at livet i IS ble vanskeligere og etter hvert nedkjempet i mars 2019.

Aktor sa at det ikke er noe rettslig argument for frifinnelse at hun tidvis forsøkte å komme seg hjem. Det fritar henne ikke for straff. Men han åpner for at det kan gi henne en strafferabatt.

– Men det kan være formildende, sa aktor og statsadvokat Geir Evanger.

Kvinnen var med i IS i en lang periode, fem år og åtte måneder. Hun var underlagt alle sine ektemenns kontroll, men aktoratet peker på perioden da hun var gift med Bastian Vasquez må vektlegges mest.

Aktor mener at hun ga aktiv støtte til Bastian Vasquez mens han var i krig, og at hun forberedte neste generasjon for å opprettholde IS.

– Hun var godt integrert i ISILs kalifat, sa politiadvokat Line Nyvoll Nygaard.