Tiltalen: «For å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler».

Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS i Syria fra juni 2013 til mars 2019.

Brudd på § 147 d (før ny straffelov trådte i kraft i 2015) og brudd på §136 a (den nye straffeloven). Strafferammen er fengsel i seks år.

I tiltalen legges det til grunn at hun giftet seg med tre forskjellige menn, og at hun ved å være hjemme og passe barn, la til rette for at mennene kunne ta del i aktive kamphandlinger for IS.

Aktoratet mener også hun uttalte seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge for å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen.

Kvinnen nekter straffskyld.