Hun var kone og mor i Den islamske staten. Aktor mener hun må dømmes til fire års fengsel.

– Hun reiste frivillig. Hun reiste for å slutte seg til en terrororganisasjon, mener aktor Geir Evanger.

Oslokvinnen var radikalisert da hun reiste til Syria i februar 2013 for å være sammen med ektemannen, islamisten Bastian Vasquez. Etter seks år i IS-regimet ble hun og hennes to barn hentet tilbake til Norge. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

23. mars 2021 11:31 Sist oppdatert nå nettopp

Aldri før er noen i Norge blitt tiltalt for å være kone og mor. Aktoratet mener at den IS-tiltalte kvinnen må dømmes for det med fengsel i fire år.

– Deltagelse straffes strengt i Norge. Vi har tatt utgangspunkt i sakene mot de norske fremmedkrigerne. Så har vi sagt at hennes rolle skal straffes noe mildere. Dermed lander vi på fire år, etter strafferabatt, sier statsadvokat Geir Evanger til Aftenposten.

Aktoratet legger vekt på at kvinnen oppholdt seg fem år og åtte måneder i IS – det lengste noen norsk borger har oppholdt seg i IS-kontrollerte områder.

– Hun var godt integrert i ISILs kalifat, sa politiadvokat og medaktor Line Nyvoll Nygaard fra PST.

Aktoratet erkjenner at tiltalte i perioder ble holdt tilbake mot sin vilje og forsøkte å komme seg hjem. De har tatt hensyn til at hun angret, og at hun har samarbeidet med PST.

Tiltaltes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sier at han ikke ønsker å kommentere aktors påstand tirsdag. Han vil kommentere den i sin prosedyre onsdag.

Fakta Dette er hun tiltalt for Tiltalen: «For å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler». Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS i Syria fra juni 2013 til mars 2019. Brudd på § 147 d (før ny straffelov trådte i kraft i 2015) og brudd på §136 a (den nye straffeloven). Strafferammen er fengsel i seks år. I tiltalen legges det til grunn at hun giftet seg med tre forskjellige menn, og at hun ved å være hjemme og passe barn, la til rette for at mennene kunne ta del i aktive kamphandlinger for IS. Aktoratet mener også hun uttalte seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge for å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Kvinnen nekter straffskyld. Vis mer

Aftenposten møtte den tiltalte kvinnen i mars 2019 i flyktningleiren Al-Hol i Syria etter at IS hadde blitt nedkjempet i Baghouz. Da så hun slik ut. I Oslo tingrett har hun ikke hatt på seg nikab eller hijab. Foto: Afshin Ismaeli

Forsøkte å komme seg hjem

Tiltalte har vært gift med tre menn, alle tilknyttet IS, mener påtalemyndigheten. Det er den første perioden, fra juni 2013 til april 2015 som får størst betydning for aktoratets påstand om straff for kvinnen. I april 2015 døde hennes første ektemann, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez. Den påfølgende perioden er blitt vektlagt mindre.

– Det skyldes at hun etter dette gjør et aktivt forsøk på å komme seg hjem, sier Evanger.

Evanger påpekte at det er lite rettspraksis på dette området. Men viste til en høyesterettsdom fra 2018 og en dom fra 2019 der en somalisk kvinne ble dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha forsøkt å reise til Syria og slutte seg til IS. Hun ble stoppet før hun kom så langt.

I dommen konkluderes det med at: «deltar i» er et relativt vidt begrep − man kan ta del i en virksomhet på mange forskjellige måter. Det vises til ordlyden og forarbeidene, at bare «kvalifisert» deltagelse kan medføre straff. Bagatellmessige eller perifere bidrag ikke rammes. Det må foreligge en viss aktivitet.

Les også Rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen nærmer seg slutten. Her er partenes sterkeste kort.

Kone og mor

– Har hun deltatt i ISIL? spurte Evanger.

Han viste så til Brynjar Lia, professor i midtøstenstudier og rettsoppnevnt sakkyndig, som vitnet i retten om kvinnenes rolle i IS:

Som kone skulle de ta vare på ektemannen og motivere ham til å krige for IS.

Som mor skulle de være med på å tilrettelegge for den nye generasjonen. De skulle føde barn, som skulle bli en del av kalifatet. De skulle også muliggjøre jihad.

Evanger mener at tiltaltes rolle var å ta vare på Vasquez og tilrettelegge for den neste generasjonen.

– Det er straffbart etter norsk lovgivning.

Kvinnens første ektemann, Bastian Vasquez, meldte våren 2013 overgang fra opprørs- og terrorgruppen Jabhat al-Nusra til terrororganisasjonen IS. Foto: Privat

Les også Slik opplevde kvinner IS. Nå kommer historiene fra innsiden av «familievennlig jihad».

Aktor: Kjærligheten ble avgjørende

Kjærligheten og ekteskapet til Vasquez, samt gudstroen, var avgjørende for at hun reiste til Syria, påpekte aktor.

Han understreket at tiltalte helt frivillig reiste til Syria, for å være sammen med og støtte ektemannen.

Hun var også klar over hva hun dro til, mener aktor.

Hun visste at ektemannen deltok og kjempet for en opprørsgruppe og terrororganisasjon. En gruppe som begikk grusomme handlinger.

Hun var klar over at hun ville få mindre bevegelses- og handlingsfrihet i Syria.

Tiltalte visste at hun reiste til et sted hvor det ble praktisert en bokstavtro tolkning av koranen.

Hun ble på forhånd orientert om at hun ikke kunne gå alene, måtte ikle seg en svart nikab og at det ville bli vanskelig å reise fra Syria.

– Hun hadde god kunnskap om hva som ville møte henne der. Hun reiste for å slutte seg til en terrororganisasjon, sa aktor.

Den tiltalte kvinnen hadde langt på vei en «enveisbillett» til Syria, mener statsadvokat og aktor Geir Evanger fra Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Les også Sønnen ble Norges mest kjente IS-kriger: – Det er ikke min sønn, det er en radikalisert muslim

Peker på Islam Net

I sin prosedyre understreket Evanger at både organisasjonen Islam Net og gruppen Profetens Ummah bidro til at hun ble radikalisert.

– Dette skal ikke være noe karakterdrap på Islam Net, men det har hatt stor betydning, sa aktor og viste til at tiltalte kom inn i Islam Net høsten 2011.

Aktor viser til en venninne som har forklart at tiltalte mer eller mindre over natten begynte å bruke abaya som dekker fra hode og ned, ikke ansiktet som nikab. Hun fremstod som «hjernevasket».

– Jeg mener at deltagelsen i Islam Net har hatt betydning for hennes radikalisering, sier Evanger.

Han mener at Islam Net i langt større grad påvirket henne slik at hun dro enn frustrasjoner på hjemmebane og foreldrenes forslag om ekteskap med en fetter fra Pakistan.

Sommeren 2012 brøt hun med Islam Net etter en konflikt med personer i organisasjonen. Hun knyttet seg da til den ekstreme gruppen Profetens Ummah. Der ble hun kjent med Bastian Vasquez.