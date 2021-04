Forsvarer til drapsdømte i Marokko: – Vil søke om benåding raskt

Forsvareren til mennene som er dømt til døden for drap på norske Maren Ueland og hennes danske venninne, sier de vil søke om benådning så raskt som mulig.

Kombobilde frigitt av det marokkanske politiet den 20.desember 2019 som viser de pågrepne etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlas-fjellene i Marokko. Foto: Marokkansk politi / NTB

NTB-Anders R. Christensen

30 minutter siden

Fire menn er dømt til døden for å ha drept norske Maren Ueland og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen i Marokko desember 2018.

Lørdag ble det kjent at landets høyeste rettsinstans har forkastet anken til mennene, og dommen for 18 av de 24 tiltalte i saken er rettskraftig.

Hovedmennenes forsvarer, Hafida Maksaoui, bekrefter overfor NTB at deres anke ble forkastet onsdag denne uken.

– For å være ærlig hadde vi håp om at anken ville bli akseptert, men når de avviste den, er dommen nå endelig, sier Maksaoui.

Selv om hovedmennene som har tilstått drapet på de to kvinnene, er dømt til døden, har ikke Marokko praktisert henrettelser siden 1993.

Maksaoui sier at hun til tross for at dommene nå er rettskraftige, vil ta saken videre.

– Vi har ikke annet valg enn å søke om benådning, sier hun.

Hun legger til at de vil søke om benådning så raskt det lar seg gjøre.

– Selv om ingen er henrettet siden 1993, betyr ikke det at dødsstraffer ikke kan bli effektuert på et senere tidspunkt.