Helsedirektoratet endret rapport. I den nye versjonen var antall dødsofre halvert.

Helsedirektoratet publiserte en gammel versjon av en rapport om risikoen ved å slippe opp på tiltakene ettersom flere nordmenn blir vaksinert. Der viste de til et scenario med over 10.000 dødsfall. Bildet er tatt under behandling av pasienter med covid-19 på intensivavdeling på Rikshospitalet. Foto: Jil Yngland / NTB / Arkivfoto