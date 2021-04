Kulturminister Abid Raja (V) om 17. mai: – Pandemien vil prege feiringen også i år

Det blir ingen lettelser i tiltakene til 17. mai.

22. apr. 2021 14:44 Sist oppdatert nå nettopp

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Folkehelseinstituttets avdelingsleder Line Vold vil også være til stede.

Raja kom med siste nytt om 17. mai-feiringen.

– Pandemien vil prege feiringen av nasjonaldagen i år som i fjor, sa Raja.

Han sa at 17. mai-komiteene landet rundt er godt i gang med planleggingen av feiringen.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende reglene gjelde også på 17. mai, sa Raja.

– Der det er lov å holde samlinger, bør man unngå samlinger på tvers av kommunegrenser og bydeler. 17. mai tog er en del av koronaforskriften, sier Raja.

Der det er ikke er lov med samlinger, vil korps kunne spille på uanmeldte steder.

Raja kom også med reglene for hvor mange gjester man kan ha:

Du kan ha fem gjester i private hjem og hytter.

Utenfor private hjem kan man på private sammekomster samle ti personer innendørs og 20 personer utendørs.

På innendørs offentlige arrangementer, kan man være maks ti gjester uten fast tilviste plasser.

Dersom det er fast tilviste plasser på offentlige arrangementer, kan man være maks 100 gjester innendørs.

Utendørs kan 200 personer være samlet, men det er tillatt med 600 gjester hvis man deler det i tre kohorter på 200 personer hver. Det må minst være to meter avstand mellom de tre kohortene.

Smitten går ned

Det har i snitt vært 501 nye registrerte smittetilfeller i Norge de syv siste dagene. Det er nesten en halvering fra nivået for en måned siden.

18. mars var samme tall 942.

VG skriver at det ikke kommer en avgjørelse torsdag om de regionale tiltakene i 39 kommuner i Viken. De utløper søndag.

Folkehelseinstituttet er for tiden i møter med statsforvaltere, kommunene og Helsedirektoratet, opplyser FHI-overlege Preben Aavitsland.

Den nasjonale reguleringen av tiltak i 10 kommuner i Vestfold og Telemark opphører imidlertid natt til fredag.

Ingen endringer i Oslo

Torsdag ble det også kjent at byrådet i Oslo ikke gjør noen endringer i koronatiltakene denne uken. Forbudet mot mer enn to besøk i hjemmet videreføres. Først tirsdag skal det gjøres en ny vurdering.

– Det er ingen tvil om at smittesituasjonen i Oslo fortsetter å være alvorlig. Selv om tallene går ned, hadde vi over 1100 smittede i Oslo forrige uke, og smittetallene ligger omtrent på samme nivå denne uken, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Han viser til at det allerede er gjort store lettelser i Oslo.

– Denne uken åpnet vi for fysisk deltagelse for alle elever i skolen, etter at det i en måned har vært heldigital undervisning i videregående skoler, ungdomsskoler og på 5.-.7. trinn i 7 bydeler, sier Johansen.