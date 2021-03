R-tallet det høyeste på ett år - FHI venter stort trykk på sykehusenes intensivplasser

Spredningen av koronaviruset skjer nå raskere enn på lenge. Samtidig går dødstallene ned.

Oslo har vært sosialt nedstengt siden november. Likevel fortsetter koronasmittetallene å stige i hovedstaden. Foto: Siri Øverland Eriksen

10. mars 2021 13:56 Sist oppdatert nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FH) anslår at det såkalte R-tallet fra 8. februar frem til i dag er 1,33. Det er det høyeste siden mars 2020, skriver FHI i sin siste rapport.

Dette tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R-tallet er 1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

Slingringsmonnet i analysen er estimert å være fra 1,17 til 1,6, men FHI mener det er 100 prosent sikkert at R-tallet nå er over 1.

Økningen i påviste tilfeller er klart størst i Oslo, Viken og ikke minst Vestfold og Telemark, hvor det har vært en økning på henholdsvis 15, 32 og 162 prosent sammenlignet med uke 8.

Les også Raymond Johansen trygler Oslos befolkning om å ta ansvar

Venter stort trykk på intensivavdelingene

Dersom trenden fortsetter, anslår FHI at det vil føre til mellom 20 og 60 nye sykehusinnleggelser per dag om tre uker.

FHI skriver videre i rapporten at det med nåværende smittesituasjon anses som 94,5 prosent sikkert at en smittetopp vil utløse et behov for over 500 intensivplasser.

Det kan bli enda mer, skriver FHI:

«Vi estimerer sannsynligheten for et kapasitetsbehov på over 1000 intensivplasser for å være 50,5 prosent»

Bilder viser en intensivplass på Bærum sykehus i fjor sommer. Foto: Stian Lysberg Solum

Antall intensivplasser ved norske sykehus er fortsatt 289, uendret fra mars i fjor da pandemien rammet, har DN avdekket.

Helseminister Bent Høie viser til at det er mulig å oppgradere til 1.200 plasser om nødvendig, men denne planen har møtt kraftig motbør fra faglig hold.

Vaksine-effekt ikke regnet med

Onsdag er 161 koronapasienter på innlagt på norske sykehus. 20 får respiratorbehandling på intensivavdelingene.

Nylig ble det klart at intensivkapasiteten på Ahus er sprengt på grunn av koronasmittede. 11 koronapasisenter på intensiven var det som skulle til for at sykehuset kom i denne situasjonen.

Samtidig understreker FHI det at modelleringen «ikke tar høyde for effekten av at enkeltpersoner blir vaksinert».

Det er usikkerhet rundt hvor mange vaksinedoser som vil leveres de neste uke. Regjeringen har nå endret vaksinestrategi, noe som innebærer at de mest befolkningstette områdene vil prioriteres vaksinert først.

Vaksinesentrene i Oslo har kapasitet til å vaksinere svært mange på kort tid, men så langt har mangelen på vaksineleveranser ført til rolige dager. Her fra Nordre Aker i februar. Foto: Signe Dons

Laveste antall koronadøde siden oktober

Det er foreløpig meldt inn fire koronarelaterte dødsfall til Folkehelseinstituttet (FHI) i forrige uke. Det er det laveste antallet siden uke 44 i oktober.

Nedgangen er i tråd med den nedadgående trenden i meldte koronatilfeller blant de eldste aldersgruppene, ifølge FHIs ukesrapport.

– Dette kan være tidlige tegn på at de eldste har fått beskyttelse etter vaksinasjon, men kan også være en effekt av andre smitteverntiltak, skriver instituttet.

Det er totalt meldt inn 632 koronadødsfall til FHI. Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle. 53 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.