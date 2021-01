Fikk surstoffmangel under fødsel. Nå får toåring millionerstatning.

Noe gikk fryktelig galt da Jonathan ble født for to år siden. Nå har han fått et av Norges største erstatningsbeløp. Men beløpet skal vare livet ut. I fjor fikk norske pasienter utbetalt det høyeste erstatningsbeløpet noensinne.

Foreldrene sier erstatningen skal bidra til at Jonathan skal få et godt og innholdsrikt liv. Familien bor i dag i annen etasje uten heis. På sikt må de flytte, fordi boligen ikke er tilrettelagt for en som trenger rullestol. Foto: Paal Audestad

Nå nettopp

Jonathan er en funksjonshemmet gutt på to år. Han fikk cerebral parese etter fødsel.

Alt så bra ut da høygravide Mari Liverud (26) og Sondre Oliver Spydevold (26) reiste til Sykehuset Østfold Kalnes 24. oktober for to år siden.