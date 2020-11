Meningsmålinger: Ekstrem opptur for Vedum i høst

Senterpartiet har fosset frem på meningsmålingene i høst og får støtte fra 18,6 prosent av velgerne i november. Det sikrer flertall sammen med Ap og SV.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum når frem til stadig flere velgere med sitt budskap, ifølge meningsmålingene. Foto: Jil Yngland / NTB

Bare én gang tidligere siden nettstedet Poll of polls begynte å lage gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger i 2008, har Sp ligget høyere. Det var i november i fjor med 19,2 prosent.

Novembermålingene viser at Sp har vokst kraftig i høst, fra 14 prosent i august.

Hvis snittet for november i år blir valgresultatet neste høst, vil Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum føre partiet til det beste stortingsvalget noensinne.

I 1993, da Sp fikk stor støtte for å gå mot norsk EU-medlemskap, fikk partiet en oppslutning på 16,7 prosent i stortingsvalget.

Rødgrønt flertall

Arbeiderpartiet og SV ligger omtrent på samme nivå som i oktober, med et snitt på henholdsvis 21,5 og 7,2 prosents støtte.

Senterpartiets kraftige opptur gjør at de tre partiene ville fått flertall sammen med totalt 88 mandater. Flertall krever 85 mandater på Stortinget.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrte landet sammen i årene 2005–2013.

Både Rødt og MDG holder seg over sperregrensen i november – så vidt. MDG avklarte nylig at partiet ønsker et regjeringsskifte etter valget neste år.

MDG får støtte fra 4,3 prosent av velgerne i november. Oppslutningen har imidlertid falt sakte, men sikkert siden juni i år. Da oppga 5,2 prosent at de ville stemme på partiet.

Rødt får støtte fra 4,1 prosent av velgerne, en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng siden oktober.

Venstre og KrF sliter

Høyre holder stand som landets største parti, men har falt klart tilbake gjennom høsten. I november får partiet støtte fra 23,2 prosent, mot 25,4 i august og 26,7 prosent i toppmåneden mai.

Oppslutningen om Fremskrittspartiet har variert mye siden partiet gikk ut av regjeringen i januar. I februar fikk Frp støtte fra 15 prosent av velgerne, men i mai hadde andelen falt til 9,9 prosent.

I november sier i snitt 12,1 prosent at de ville stemt på Frp.

Det borgerlige firepartisamarbeidet, som i ulike konstellasjoner har styrt Norge siden 2013, er imidlertid langt unna flertall i november. Årsaken er først og fremst at både Venstre og KrF ligger stabilt under sperregrensen og ikke opplever noen særlig bedring på meningsmålingene.

Venstre får støtte fra 3,4 prosent av velgerne i november, mens KrF lander på 3,3 prosent. Gjennom høsten har Venstre opplevd en viss fremgang, mens KrF har hatt motsatt trend.