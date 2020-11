Poteter på E6 mot Oslo skaper glatte veier og kø: – Det er sinnssyke mengder

Det er fredag formiddag kø og glatte veier på E6 mellom Hvamkrysset og Tangerudkrysset i retning Oslo etter at en lastebil mistet masse poteter i veibanen.

NTB

Nå nettopp

– Det er sinnssyke mengder og poteter i alle retninger. Det tar nok lang tid før de får ryddet opp alt dette. Hele motorveien er full av poteter. Det er et spesielt skue, sier Daniel Slartmann, som har tipset Romerikes Blad.

Vegtrafikksentralen øst ber trafikantene om å kjøre forsiktig. En entreprenør begynte å feie veibanen i 9-tiden. Det er kø i området, og det vil trolig være det i flere timer fremover.

– Bilistene må senke farten. Det blir glatt når man kjører over potetene, og vi trenger en feiebil for å få ryddet opp. Her må man senke farten – også i kollektivfeltet. Kjør forsiktig, sier trafikkoperatør Hans Aredal i Vegtrafikksentralen.