Fredag kveld legger politiet merke til en sølvgrå Audi som kjører altfor fort og foretar stygge forbikjøringer på Gjerdrumsveien i Akershus. Politiet setter på blålys og følger etter bilen. Den er vanskelig å få tak i, men brått stanser den og rygger inn i politibilen.

Det skal bli starten på enda et dramatisk kapittel i historien om cyanid på avveie, som ender i et hav av møkk.

Det var gått syv dager siden politiet kunne meddele at en varebil med det giftige stoffet cyanid var på avveie. Den lille beholderen skulle til Universitetet i Oslo og brukes til forskning, men 20. februar forsvant den i en Mercedes Sprinter fra Lørenskog stasjon. Ifølge Statens legemiddelverk hadde beholderen nok cyanid til å utgjøre 125 dødelige doser.

Da Øst politidistrikt innkalte til en ny pressekonferanse i saken lørdag, var det litt av en historie de hadde å fortelle.

Fakta: Hva er cyanid? Cyanid er et kjemikalie som består av salter av blåsyre. Det er svært giftig og rammer oksygenopptaket i løpet av kort tid, slik at man opplever en indre kvelning. Det er et kjemikalie som ikke brukes som legemiddel, men brukes i laboratorier for kjemiske analyser, som et såkalt reagens. Det forsvunnede stoffet var kaliumcyanid i en 25 grams beholder produsert av det internasjonale legemiddelfirmaet Sigma-Aldrich.

Nedgravd i møkk

Etter å ha rygget ned politiet, gir Audien gass og rømmer videre i retning Gjerdrum. Politiet følger etter.

– Politiet mister etter hvert retningen på bilen, men blir pekt i riktig retning av vitner i en annen bil langs veien. Politiet ønsker veldig gjerne at disse vitnene melder seg for politiet, sier etterforskningsleder Frode Stenberg på pressekonferansen.

Politiet får deretter en telefon fra et vitne som forteller at en bil har parkert på adressen hans og at en person har løpt fra stedet.

Når politiet kommer dit, finner de Audien med medisinflasker og en følgeseddel adressert Universitetet i Oslo inni.

– Den var merket med «stamcellegenetikk» og datert 19. februar, altså dagen før varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon, forteller Stenberg.

Politiet tilkaller ambulanse, brann og bombegruppe. Etter over en times politijakt finner hundepatruljer den ene av de to etterlyste mennene på en låve i nærheten.

– Vedkommende hadde gjemt seg i kjelleren på låven og var nedgravd i bark og møkk, forteller etterforskningslederen.

Bitt av politihund

Mannen blir så bitt av en politihund etter å ha slått mot den. Han får nå behandling på sykehus. Den andre personen blir pågrepet i nærheten uten dramatikk, ifølge politiet.

I Audien finner politiet flere esker med medikamenter, blant annet den etterlyste cyanidbeholderen. Politiet forteller at Universitetet i Oslo har undersøkt beholderen og fastslått at den er intakt.

– Politiet har fått bekreftet at cyanidbeholderen er identisk med beholderen som ble meldt stjålet i forbindelse med tyveriet av en Mercedes Sprinter varebil fra Lørenskog stasjon onsdag 20. februar, forteller politiadvokat Camilla Granstrøm på pressekonferansen.

Hun forteller at de to mennene er henholdsvis 52 og 33 år og kommer fra Polen. Begge er kjenninger av politiet. De er formelt siktet for grovt tyveri og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på mandag.

– Politiet er veldig glad for at beholderen nå er funnet og at den ikke utgjør noen fare for andre. Dette har vært en svært viktig sak for Øst politidistrikt, sier hun.

Motivet er uklart

– Kan dere si noe om motivet? vil en journalist på pressekonferansen vite.

– Ingen av de to mennene er foreløpig avhørt, så det kan vi ikke si noe om, svarer Granstrøm.

Hun forteller at mennene blir avhørt i løpet av helgen og at Audien vil bli undersøkt.

– Visste gjerningspersonene hva de stjal? spør en journalist.

– Ingen av de to er avhørt ennå, så det kan jeg ikke svare på, svarer Granstrøm.

Varebilen er fortsatt forsvunnet. Det var dermed ikke siste kapittel som ble skrevet på fredag.