– Forløpet til denne pågripelsen var dramatisk, sier politiadvokat Camilla Granstrøm på pressekonferansen.

Hun forteller at to menn ble pågrepet i forbindelse med en rutinekontroll fredag kveld. I bilen fant politiet flere esker med medikamenter, blant annet den etterlyste cyanidbeholderen.

– Politiet har fått bekreftet at cyanidbeholderen er identisk med beholderen som ble meldt stjålet i forbindelse med tyveriet av en Mercedes Sprinter varebil fra Lørenskog stasjon onsdag 20. februar, sier hun.

Motivet er uklart

– Kan dere si noe om motivet? vil en journalist på pressekonferansen vite.

– Ingen av de to mennene er foreløpig avhørt, det kan vi ikke si noe om, svarer Stenberg.

Hun forteller at mennene vil bli avhørt i løpet av helgen og at Audien vil bli undersøkt.

– Visste gjerningspersonene hva de stjal? spør en journalist.

– Ingen av de to er avhørt ennå, så det kan jeg ikke svare på, svarer Stenberg.

Varebilen fortsatt etterlyst

Hun bekrefter at de to mennene er henholdsvis 52 og 33 år og kommer fra Polen. Begge er kjenninger av politiet fra tidligere. De er formelt siktet for grovt tyveri og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på mandag.

– Den stjålne varebilen er fortsatt ikke kommet til rette, sier Granstrøm.

Cyaniden var opprinnelig på vei til Universitetet i Oslo og skulle brukes til forskningsformål.

– Universitetet i Oslo har undersøkt beholderen, og de har fastslått at den er intakt. Politiet er veldig glad for at beholderen nå er funnet og at den ikke utgjør noen fare for andre. Dette har vært en svært viktig sak for Øst politidistrikt, sier hun.

Rygget inn i politibil

Politiet forteller i detalj om den dramatiske politijakten som startet med en påkjørsel og endte i et hav av møkk.

– Fredag kveld ca. kl. 18.30 forsøker politiet å stanse en sølvgrå Audi på Gjerdrumsveien i Akershus. Årsaken er at bilen kjører i høy hastighet og foretar blant annet en ganske stygg forbikjøring. Når patruljen følger etter bilen, øker den ganske raskt hastigheten, og det er tydelig at den ikke ønsker å stanse selv om politiet setter på blålys, sier etterforskningsleder Frode Stenberg på pressekonferansen.

Stenberg forteller at Audien likevel plutselig stoppet brått, før den rygget inni fronten på politibilen. Deretter ga den gass og rømte videre i retning Gjerdrum.

– Politiet mister etter hvert retningen på bilen, men blir pekt i riktig retning av vitner i en annen bil langs veien. Politiet ønsker veldig gjerne at disse vitnene melder seg for politiet, sier Stenberg.

Begravd i møkk

Deretter ble politiet ringt opp av et annet vitne som tipset om en bil som hadde parkert på adressen hans og sett en person løpe fra stedet.

Da politiet kom til stedet, fant de medisinflasker i Audien og følgeseddelen adressert UiO. Den var merket med «stamcellegenetikk» og datert 19. februar, altså dagen før varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon.

– På bakgrunn av dette blir ambulanse, brann og bombegruppen varslet og bedt om å komme til adressen, sier Stenberg.

Rett før klokken 20 fant hundepatruljer den ene av de to etterlyste mennene på en låve i nærheten.

– Vedkommende hadde gjemt seg i kjelleren på låven og var nedgravd i bark og møkk.

Han slo etter den ene politihunden som var med og ble bitt av hunden. Han får nå behandling på sykehus. Den andre personen ble pågrepet i nærheten uten dramatikk, ifølge politiet.

125 dødelige doser

Cyanid er et kjemikalie som består av salter av blåsyre. Kjemikaliet ble bestilt av Universitetet i Oslo og skulle brukes til forskning.

Det er svært giftig og rammer oksygenopptaket i løpet av kort tid, slik at man opplever en indre kvelning. Beholderen som har vært på avveie inneholder 25 gram av stoffet.

Til NRK opplyser lege og fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, at en slik mengde inneholder 125 dødelige doser, da det bare skal 0,2 gram til for å ta livet av et menneske.