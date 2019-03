Mennene ble pågrepet i forbindelse med en rutinekontroll av en bil (audi) cirka kl 18.30 fredag kveld, skriver politiet i en pressemelding.

Da betjentene gikk ut av patruljebilen, rygget sjåføren imidlertid på politiet, og politiet måtte derfor ta opp jakten på bilen. Flere patruljer samt helikopter ble brukt for å få tak i bilen som til slutt ble gjenfunnet ved Kjærstad i Gjerdrum, melder de videre.

Ble bitt av politihund

Tips ledet politiet til Kjærstad i Gjerdrum. Der fant de bilen etterlatt, men politihunder oppdaget to personer som gjemte seg i en møkkakjeller i nærheten. Den ene personen ble bitt av en politihund, men skal ikke ha fått alvorlige skader, ifølge NTB.

I bilen fant politiet flere esker med medikamenter, inkludert en beholder med cyanid og en fraktseddel til Universitetet i Oslo. Politet har fått bekreftet at cyaniden er identisk med cyaniden som ble stjålet i forbindelse med en varebil i Lørenskog, onsdag 20.februar.

Ifølge VG er ikke varebilen funnet.

125 dødelige doser

Cyanid er et kjemikalie som består av salter av blåsyre. Kjemikaliet ble bestilt av Universitetet i Oslo, og skulle brukes til forskning.

Det er svært giftig og rammer oksygenopptaket i løpet av kort tid, slik at man opplever en indre kvelning. Beholderen som har vært på avveie inneholder 25 gram av stoffet.

Til NRK opplyser lege og fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, at en slik mengde inneholder 125 dødelige doser, da det bare skal 0,2 gram til for å ta livet av et menneske.

Privat / Politiet / NTB scanpix

– Svært gledelig

– Det er svært gledelig at cyaniden nå er gjenfunnet. Dette er et potensielt svært skadelig stoff og som vi har hatt høy prioritet på å finne, sier politiadvokat Camilla Granstrøm i pressemeldingen.

Mennene er nå formelt siktet for grovt tyveri og vil fremstilles for varetektsfengsling på mandag. Vedkommende, på 52 og 33 år, er fra Polen. Begge er kjent av politiet fra tidligere.