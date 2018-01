Budskapet fra statsmeteorolog Ida Fosslie er like knapt som knak-kaldt:

– Gradvis bygger et høytrykk seg opp over store deler av landet. Med høytrykket følger mye sol og klarvær og godt med kuldegrader.

– Godt og godt. Hvor mange er det snakk om?

– Oslo kan få minus 15 eller enda litt lavere. Innover i landet blir det fort ned mot minus 20. Omslaget i temperatur kommer for alvor nå til helgen. Kaldest blir det trolig på lørdag og søndag, og kulden kommer til å holde seg. Så nå får vi bare håpe at snøen blir liggende. Da kan det bli kjempefine skiforhold.

– Snøen?

Heidi Anne Johnsen

– Onsdag og torsdag passerer et lavtrykk over Sør-Norge. Nedbøren kommer i hovedsak som snø, ja. Særlig deler av Østlandet kan få en del snø før høytrykket setter inn. Vestlandet blir, som vanlig, plaget med bygevær, men de kjølige luftmassene kan etter hvert bre seg over hele landet.

Nordpolen og Middelhavet

– På vegne av alle kuldeskeptikere: Hvor ille er dette? Hvor kommer all frosten fra?

– Helt fra Nordpolen. Med luftmassene som har dominert Sør-Norge i det siste, er det motsatt: De kom fra Middelhavet. Den neste uken kan det bli fint og vinterlig over hele landet, med den forskjell at i Nord-Norge må man trolig måke snøen. Sørpå blir det sol og nokså vindstille. Samtidig kan temperaturen gå litt opp igjen, til mellom minus 5 og minus 10.

Et ekte kuldesjokk?

– Hør nå. I opptil flere dager har milde, gilde plussgrader varmet vår hovedstad. Rett før termometeret stuper: Hva sier statsmeteorologen til uttrykket «kuldesjokk»?

– Slike begreper bruker ikke vi. Fallet er innenfor det man må tåle i januar. Fordelen med høytrykk er jo at de gir klarvær. Lite vind blir det også. Men det skal ikke mer enn et lite drag til, så merkes den.

– Å?

– Vinden får mye sterkere effekt ved lave temperaturer. Jo, rådet er enkelt nok: Finn frem varme klær. Fra innerst til ytterst!