– Håpet om å finne savnede i live svinner, men vi har ikke gitt opp håpet, sier lensmann Terje Krogstad til Aftenposten.

De omfattende søkene ble gjennomført kun med politiets egne mannskap.

Ved 10-tiden kom politihelikopteret til området rett nord for boligen til den savnede tobarnsmoren og hennes familie i Ellevsætervegen.

Det var der familien sist observerte henne.

Per Annar Holm

Helikopteret fløy flere ganger i høyde fra boligen og ned mot Brumunddal sentrum.

På de mange småveiene i området brukte politifolk beltegående ATV i tillegg til vanlige biler og hundepatruljer.

Ute i terrenget kjørte man med snøscootere.

– Mannskapene på bakken sjekker ut observasjoner gjort fra helikopteret, sier Krogstad.

To hundepatruljer søkte langs veiene nærmere sentrum helt til det ble mørkt ved 16.30-tiden.

Klokken 11.55 sendte politiet ut en pressemelding om at området rundt familiens bolig var sperret for pressen. Samtidig forlenget politiet flyforbudet over Brumunddal sentrum med ett døgn.

Sjekket gård nær blodfunn

Politiets kriminalteknikere har også sjekket gårdsbrukene ikke langt fra de to stedene savnedes blod ble funnet i grøftekanten.

Gårdene ligger noen få hundre meter fra disse stedene.

Lensmann Terje Krogstad sier at politi på bakken sjekket observasjoner gjort fra helikopteret.

Hans O. Torgersen

– Ingen ny funn

– Vi har ikke gjort noen konkrete funn, men i tillegg til over 200 tips har vi også samlet inn mye informasjon vi håper kan gi oss nye spor, sier Krogstad.

Politiet har samlet inn og analysert videoopptak fra mange busser og tog fra romjulen.

– Vi har også bedt folk som har videokamera på husene sine eller i bilen om å ta kontakt, men foreløpig har ikke dette gitt oss noen sikre treff, sier lensmannen.

Etterforskerne har ikke funnet nye elektroniske spor etter Jemtland, slik som bruk av bankkort eller mobiltelefon.

Per Annar Holm

12 etterforskere med ulik spesialkompetanse Kripos bistår nå Innlandet politidistrikt både med teknisk og taktisk etterforskning.

Slo inn i sentrum

De siste elektroniske sporene etter Janne Jemtland, som politiet har gått ut med, stammer fra et område vest for Brumunddal sentrum.

Det var derfra de siste signalene fra hennes mobiltelefon slo inn ved 05.50-tiden fredag 29. desember.

Per Annar Holm

Per Annar Holm

I det samme området ved sentrum ble det senere gjort to blodfunn, omtrent 1,2 kilometer fra hverandre.

Området politiet sperret av onsdag, ligger 13 kilometer fra Brumunddal sentrum.

Det var onsdag ned mot 20 minus i Brumunddal, mens det var en del mildere i søksområdet som ligger høyere i terrenget.

Politiet aksjonerte først da ektemannen henvendte seg på nytt

Leteaksjonen er det store samtaleemnet i bygda. Det er nå 13 dager siden tobarnsmoren Janne Jemtland forsvant.

Politiet har hele tiden etter forsvinningen uttalt at de håper å finne Janne Jemtland i live.

Etter at hun ble borte natt til 29. desember, har temperaturene i området stort sett ligget mellom 0 og −10 grader.

I tillegg har det falt omtrent 20 cm nysnø, slik at snødybden nå er rundt 80 cm.