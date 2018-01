Enebolig totalskadet i brann på Askøy

Politiet fikk melding om brannen klokken 1.27. Fem personer oppholdt seg i boligen, derav fire barn. Alle kom seg ut.

Nødetatene rykket ut og brannvesenet forklarte at det brant i en husvegg.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men ifølge politiet kan det ha en sammenheng med en varmelampe som hang ute.

De fem personene ble tatt hånd om av helsepersonell og dro senere videre til et familiemedlem.

Like før klokken 3 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen, men at huset var totalskadet.