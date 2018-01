Sparket politimann får ikke prøvd saken i Høyesterett

Det er ankeutvalget som ved å avvise Kleven Berghs avskjedssak for Høyesterett nå har satt sluttstrek for den tidligere politimannens kamp i det norske rettssystemet, skriver Glåmdalen.

I kampen for å få tilbake jobben har han tapt både i tingretten og i lagmannsretten før han før jul forsøkte å få saken opp for Høyesterett.

Saken fikk mye oppmerksomhet da Kleven Bergh, som også er lokalpolitiker og medlem av styret i Eidskog Fremskrittsparti, fikk sparken etter at han kalte Jens Stoltenberg et «krapyl» på Facebook.

— Krapyl er synonymt med pøbel, og det må tåles og takles av en sentral politiker. Selvfølgelig kunne ordvalget vært heldigere, men jeg har ikke begått kriminalitet, sa politimannen til Aftenposten da.

Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket. Rettsvesenet har fastslått at det er lov å kalle folk for nazister, selv om de ikke er det. Dermed er disse feigingene fullstendig klar over at jeg ikke kan fradømmes jobben for å ha kalt et krapyl for nettopp et krapyl. Den eneste måten disse figurene kunne unngå å tape ansikt på var nettopp ved å nekte min sak for øverste instans, uttaler Stein-Robin Kleven Bergh på sin egen Facebook-side.

Til Glåmdalen sier han i en SMS at han nøyer seg med å si at han ikke er overrasket, og at han mener det er latterlig å bli avskjediget etter 32 års polititjeneste for, på sin egen fritid, å kalle noen for et krapyl.