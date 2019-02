Tørres Rasmussen er far og klassekontakt i 10. klasse på Ruseløkka skole der en elev mistet livet i tunnelulykken søndag. Han er bekymret for at sikringen på togsporene ved Filipstad er for dårlig.

– Som klassekontakt har jeg fått vite at det er et sted flere ungdommer har utforsket. Vi må spørre oss da om den sikringen som finnes der, fungerer, sier han.