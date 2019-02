Kvinner bak Giske-video rasende på sitt eget fagforbund

– Det er sjokkerende å bli brukt på denne måten til fordel for forbundets politiske interesse, sier kvinnen som danser på videoen til NRK.

Den seks sekunder korte videoen var grunnlaget for bekymringsmeldingen tillitsvalgte Knut Sandli i Fagforbundet sendte partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet. Han begrunnet meldingen med at han reagerte på Giskes oppførsel. Fagforbundet-tillitsvalgt Terje Ferstad sendte på sin side melding om videoen til lederen for valgkomiteen i Trøndelag Ap.

Ingen av dem snakket med kvinnen som danset med Giske under en bursdagsfeiring på et utested i Oslo, eller med venninnen som filmet. De er begge klare på av videoens innhold er helt uproblematisk og at den ble laget som «en intern greie» i vennegjengen.

– Den var ikke et varsel eller en bekymringsmelding, sier de to.

Kvinnene jobber i helsevesenet og er selv medlemmer i LO-organisasjonen Fagforbundet. Nå vurderer de å melde seg ut.

«Jeg kan godt forstå at de blir opprørt. Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg», skriver Sandli i en SMS til NRK.

Ferstad vil ikke kommentere kritikken fra kvinnene.