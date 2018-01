Utro samboer tapte bil og bolig til dommerdatter

Det var i mai 2014 forretningsmannen fra Nord-Norge fikk treff på sjekkeappen Tinder. Han ukependlet til Oslo, og der fant han en kvinnelig professor som var singel.

Det var nettstedet Rett 24 som først omtalte saken som norgesrekord i kostbar Tinder-date.

Totalt beløper den seg til over 2,4 millioner kroner.

Forholdet ble oppdaget 20. januar 2016, da professoren ringte mannens samboer og spurte om de begge hadde et forhold til samme mann.

Da hun fikk bekreftende svar, ble hun så sint at hun kopierte hele chatteloggen hun hadde med sin elsker og sendte denne nordover til mannens samboer.

Utskriften dokumenterte et omfattende engasjement fra begge parter.

Skrev under troskapsavtale

Den forsmådde samboeren søkte råd hos sin far, som er jurist og dommer.

Sammen satte de opp en troskapsavtale, som han valgte å undertegne 26. januar.

Mannen forlangte dog å få inn i avtalen at den måtte gå begge veier, slik at han fikk hus og bil om hun var utro, før han signerte.

Kvinnen forlangte også at samboeren skulle begrense reisevirksomheten, og være mer hjemme, slik at hun hadde økt kontroll.

Men det gikk ikke mer enn fire måneder før kvinnen igjen oppdaget at samboeren ikke hadde brutt forholdet med professoren.

En natt i mai lyste samboerens mobil opp, og der var det igjen flere hete meldinger fra Oslo.

Paret hadde også vært utenlands på en kjærlighetsferie, noe elskerinnen kunne dokumentere ved å sende den forsmådde samboeren en kopi av flybilletten sin.

Etter dette var samlivsbruddet et faktum.

Dommerdatteren fisket frem troskapsavtalen og forlangte at han nå måtte flytte og la bilen stå igjen utenfor.

Tapte på alle punkter

Hålogaland lagmannsrett gir den forsmådde kvinnen medhold i at avtalen paret hadde inngått er gyldig.

I likhet med tingretten konkluderer ankedomstolen med at mannen i slutten av 30-årene må overføre sin andel av parets felles leilighet og andelen på 100.000 kroner i en bil, totalt verdier for 1,4 millioner kroner.

– Avtalen hadde et aktverdig formål; å forhindre fremtidig utroskap fra samborens side og på denne måten bidra til at samlivet kunne fortsette, skriver lagmannsretten i dommen, og fortsetter:

– Etter lagmannsrettens oppfatning er troskap en grunnleggende moralsk forutsetning for et samboerforhold, og kan normalt ikke betraktes som en særlig tyngende forpliktelse.

Avtaler skal holdes – og har du først lovet å gi bort hus og bil om du er utro, vel, så bør du antagelig velge dine apper med omhu, skriver Rett 24.

Ekstra million til advokatene

Mannen ble også dømt til å betale kvinnens sakskostnader på en halv million. På toppen av dette kommer utgifter til egne advokater på et tilsvarende beløp.

Hennes advokat gjorde et poeng av at avtalen betyr at forretningsmannen må ut med ti prosent av sin formue, mens den forsmådde samboeren nå er aleneforsørger.

– Avtalen som ble satt opp var jo ment å skulle forebygge utroskap. Vi er fornøyd med at begge rettsinnstanser enstemmig er kommer til at avtalen er gyldig, sier kvinnens prosessfullmektig, advokat Bjørn August Krane.

Mannens advokat Vibeke Ek sier at hun ikke har noen kommentar til saken.

Dommen ble avsagt i Hålogaland lagmannsrett sist fredag, og er ennå ikke rettskraftig.