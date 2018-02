Mor og to barn tatt av skred i Vest-Agder

En mor med to barn på 17 og tre år ble søndag kveld tatt av snøskred i Hunnedalen i Sirdal.

Politiet meldte først at raset var gått i Tonstad, og at det var en mor med tre barn som var tatt av skredet.

Brannsjef Ivar Skreå i Sirdal kommune forteller imidlertid til Fædrelandsvennen at det er snakk om ei mor og to barn.

- Moren var bare delvis dekket av snø og kom seg ut relativt raskt. Hun fikk deretter gravd opp 17-åringen kjapt, og treåringen ble funnet raskt etterpå, sier Skreå til Fædrelandsvennen.

Klokken 17.20 meldte politiet at det har gått et nytt ras, denne gang i Hunnedalen, noe lenger mot vest. Politet «ber innstendig» om at folk holder seg innendørs. I samme område gikk det også et ras tidligere søndag, og riksvei 45 gjennom dalen er stengt.

Stavanger Aftenblad melder at det har snødd så kraftig i området at folk må ut for

Uvær gir stengte veier

Snøfall og uvær gjør at flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt, mens det er kolonnekjøring på andre. Noen åpne strekninger kan bli stengt på kort varsel.

Skal man over fjellet mellom øst og vest søndag, er det Filefjell som ser ut til å være tryggeste vei. Klokken 15 søndag ettermiddag kunne alle kjøretøy fortsatt kjøre E16 fra Lærdal i Sogn til Vang i Valdres.

Det var også åpent på fylkesvei 53 mellom Tyin i Vang i Oppland og Årdal innerst i Sognefjorden, men strekningen kan bli stengt på kort varsel.

Se hvordan trafikken flyter i Sør-Norge og se bilder fra Statens vegvesens webkamera her:

Verre var det på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet der det fra morgenen av var kolonnekjøring for alle kjøretøy over 7,5 tonn. I løpet av ettermiddagen ble dette utvidet til å gjelde alle kjøretøy.

Det ble også iverksatt kolonnekjøring for alle kjøretøy på fylkesvei 50 mellom Aurland i Sogn og Fjordane og Hol i Buskerud fra morgenen av søndag, men ved 15-tiden ble veien stengt på grunn av uværet.

Åpent over Hardangervidda

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Hedmark og Oppland var søndag formiddag stengt, men ble på ettermiddagen åpnet igjen. Veien vil imidlertid bli nattestengt mellom klokken 22 og 7.

Etter at det hadde vært kolonnekjøring om natten, ble E134 stengt over Haukelifjell fra Liamyrene bom i Røldal til Haukelitunnelen litt lenger øst på grunn av uværet. Mellom Seljestad og Horda i Hordaland ble det etter hvert innført kolonnekjøring på grunn av de vanskelige kjøreforholdene.

Riksvei 7 over Hardangervidda var søndag åpen for personbiler, mens det var kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. Her advarer Vegtrafikksentralen om at veien kan bli stengt på kort varsel. Også på fylkesvei 37 mellom Rauland og Mjøsvatn er det kolonnekjøring.

Riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli er stengt mellom Hovden bom og Vamark bom.

Riksvei 13 over Vikafjellet i Sogn og Fjordane vil være stengt hele søndagen.

Saken oppdateres.