Bilulykke i Kjølsdalen: Siktede har valgt å ikke la seg avhøre

(Bergens Tidende:) Mannen i 50-årene som er siktet for uaktsomt drap etter ulykken i Kjølsdalen torsdag kveld, har valgt å ikke la seg avhøre av politiet, opplyser lensmann Tormod Hvattum i Nordfjord til Bergens Tidende.

I ulykken omkom to kvinner. Ulykken skjedde på riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Bilen skal ha kjørt av veien og opp på et gangfelt i Kjølsdalen hvor de to gikk kveldstur.

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier han har vært i kontakt med den siktede mannen flere ganger fredag.

– Vi forsøkte å gjennomføre et formelt avhør hos politiet, men dette ble avbrutt fordi han er for psykisk og fysisk sliten til å la seg avhøre, sier Ihlebæk.

– Jeg har et ansvar for at han er godt nok orientert og i stand til å forklare seg for politiet. I dag ble det for tøft.

Forsvareren opplyser at mannen derfor har valgt å benytte seg av sin rett til å ikke forklare seg for politiet på nåværende tidspunkt.

– Denne hendelsen har gått kraftig inn på ham. Han er nå på sykehus og blir sett til der. Så tar vi det derfra, sier Ihlebæk.