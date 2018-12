Hovland er bosatt i Oslo, men eier et hotell i Marrakech og har gjort flere byggejobber i landet. Han har besøkt Marokko nærmere 50 ganger, og vært på toppen av det høyeste fjellet i Nord-Afrika, Jebel Toubkal, der de to kvinnene er funnet drept.

Senest i sommer gikk han i en uke rundt fjelltoppen.

– Marokkanere er veldig vennlige og ikke så veldig konservative. Dette er ikke Afghanistan, sier Hovland.

Han mener det er få fundamentalistiske miljøer i Marokko. Han beskriver befolkningen som fremsynt og opptatt av turisme som næring.

Tre menn pågrepet: Skal ha blitt filmet av overvåkingskameraer

Har aldri følt seg truet i området

De fleste i landsbyen Imlil lever av turistene. Mange er guider og sørger for mat, esler og overnatting.

– Det er en fjellandsby og base for å dra på tur i Atlasfjellene. De lever nesten bare av turister. Jeg tror det er krise for dem at det har skjedd drap, sier Hovland, som aldri har følt seg truet i området.

– Har du hørt om andre farlige episoder i området?

– Nei, det er heller omvendt. Man opplever selvfølgelig «pushing» for å kjøpe tepper, men ikke noe farlig. Jeg har hørt om stjeling av telefoner i Marrakech, men det er jo en millionby, sier han.

Dansk UD advarer

Men som følge av dobbeltdrapet har dansk UD nå oppdatert sitt reiseråd for Marokko.

I det nye reiserådet advares danske turister mot turgåing på egen hånd i fjellområdene i landet.

– Du bør kun benytte anerkjente turselskaper og guider med lokalkjennskap og vurdere muligheten for å gå i en større gruppe, heter det i den oppdaterte veiledningen.

– Når du reiser til Marokko bør du til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet på grunn av risikoen for kriminalitet og terror, heter det videre.

Utenriksdepartementet advarer om risiko for tyverier og ran, særlig i store byer og på steder med mange turister.

– Og så bør man ikke oppholde seg på øde steder, særlig ikke når det er mørkt, skriver dansk UD.

Norsk UD: Forholdsregler må tas

Det norske Utenriksdepartementet har foreløpig ikke endret sine reiseråd til nordmenn som planlegger å reise til Marokko

Utenriksdepartementet skriver på sine sider med reiseinformasjon om Marokko blant annet dette:

«De aller fleste reiser til Marokko er problemfrie men forholdsregler må tas».

Når det gjelder terrorfare, skriver man dette:

«Myndighetene har på generell basis høy terrorberedskap grunnet uroligheter i øvrige deler av regionen og har siden mars 2015 høynet beredskapsnivået ytterligere som følge av terrorangrepet ved Bardo-museet i Tunis. Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som politiske demonstrasjoner og ellers vise aktsomhet, spesielt på steder med mange mennesker».