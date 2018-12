Det bekrefter parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp overfor TV 2.

17. oktober avslørte Aftenposten at Keshvari (37) har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. Keshvari har erkjent og beklaget og forklart at han vil tilbakebetale pengene. Stortingsrepresentanten fra Oslo har vært sykmeldt siden 9. oktober.

– Keshvari er fortsatt stortingsrepresentant, helt uavhengig av hva som har skjedd. Det vil han fortsette som, og han gjenopptar sitt verv tirsdag. Politiet er i gang med etterforskningen, så det får vi bare avvente, sier Limi til TV 2.

Frp-politikeren har erkjent at han har levert feilaktige reiseregninger, og 18. oktober ble Oslo-representanten anmeldt av Stortingets administrasjon.

Politiet gjennomførte sitt første og så langt eneste avhør av Frp-profilen 23. november.

– Etter det har Keshvari opplyst at han er for syk til å bli avhørt, sier lederen for seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

Keshvaris forsvarer, advokat Arne Gunnar Aas, bekrefter overfor TV 2 at det er berammet et nytt avhør med politiet i starten av januar.

Keshvari har ikke besvart henvendelsene fra TV 2 mandag.

