Usynlig gjerde kan holde dronene unna flyplasser i fremtiden

Ulovlig droneaktivitet over flyplassen Gatwick i London har de siste dagene satt fly på bakken og rammet titusenvis av passasjerer.

Også i Norge har flyplasser vært rammet av droneflyging, selv om det er forbudt å fly droner nærmere enn 5 kilometer fra norske flyplasser. Blant annet har Tromsø lufthavn og Oslo Lufthavn Gardermoen vært stengt i kortere perioder.

Myndighetene må foreløpig nøye seg med å gi informasjon om hvor det er ulovlig å fly droner og true med politianmeldelse dersom reglene blir brutt.

Men i fremtiden kan det komme teknologiske løsninger. Såkalt «geofencing» er programvare som kan brukes til å automatisk hindre droner i å være i områder der de ikke har lov til å være.

– Norge avventer EUs flysikkerhetsbyrås (EASA) omfattende arbeid med nye regler for droner, inkludert bruk av geofencing, opplyser kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet til NTB.

Luftfartstilsynet er positiv til innføring av geofencing når reglene er klare, opplyser han.

– Det er ventet at de nye felleseuropeiske reglene om geofencing vil gjelde fra 2020. Norge vil følge EUs regelverk og implementere reglene om geofencing i henhold til krav og teknologisk utvikling, sier han

Han viser også til et europeisk program kalt U space, som skal gi regler for registrering og identifisering av droner. Som en del av programmet skal også dronene etter planen inneholde geofence-teknologi som gjør at de selv holder seg unna områder de ikke skal være.